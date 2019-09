Trực tiếp họp báo HLV Park Hang Seo: ĐT Việt Nam lên dây cót đấu Malaysia, Indonesia

Danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam Thủ môn (4): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An). Hậu vệ (10): A Hoàng (Hoàng Anh Gia Lai), Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Tuấn (TP. Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Công Thành (TP. Hồ Chí Minh). Tiền vệ (13): Tô Văn Vũ (Becamex Bình Dương), Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Ngô Hoàng Thịnh (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel). Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel).