Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Timor Leste: Không cần “giấu quân”

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Timor Leste: Những ai đá chính?

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Timor Leste rất được người hâm mộ quan tâm. Sau quá trình tập huấn và thi đấu cọ xát tại Hàn Quốc, ĐT Việt Nam đã có màn chạy đà rất ấn tượng khi đánh bại ĐT Myanmar trong trận giao hữu gần nhất để sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương ở ASEAN Cup 2026.

Trong thời gian hội quân, ĐT Việt Nam chịu những tổn thất lực lượng đáng kể. 3 cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo, Khuất Văn Khang đã phải nói lời chia tay do chấn thương. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik buộc phải đưa ra một số điều chỉnh và thậm chí ĐT Việt Nam chốt lại danh sách với 25 cầu thủ dù trên thực tế được đăng ký tối đa 26 người.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Khi ĐT Việt Nam có mặt ở Chonburi (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Timor Leste, thêm một số thông tin không mấy tích cực xuất hiện. Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc dính chấn thương nên khả năng rất cao là họ sẽ vắng mặt trong trận ra quân để tránh những rủi ro không cần thiết, đặc biệt khi ASEAN Cup 2026 là giải đấu có tối đa 8 trận đấu với các đội tham dự nên việc bảo toàn lực lượng là vô cùng quan trọng.

ĐT Việt Nam là ĐKVĐ và rõ ràng được đánh giá vượt trội so với ĐT Timor Leste. Trong trận này, HLV Kim Sang-sik có thể tung ra đội hình xuất phát mạnh nhất vì 2 lý do. Thứ nhất: ĐT Việt Nam cần có khởi đầu tốt về kết quả để tự tin hơn trong cuộc đua tranh vé vào bán kết. Thứ hai, sau trận đấu, ĐT Việt Nam có tới 1 tuần nghỉ ngơi trước khi thi đấu trận tiếp theo nên không việc gì phải tỏ ra quá thận trọng và có ý định giữ gìn thể lực.

Do đó, dựa trên cách bố trí đội hình gần đây của ĐT Việt Nam, có thể thấy lực lượng đá chính trong trận đấu vào 20h30 hôm nay (24/7) đang dần lộ diện. Thủ môn Patrik Lê Giang sẽ bắt chính. 4 hậu vệ ra sân từ đầu gồm Văn Hậu, Việt Anh, Thành Chung, Xuân Mạnh. Trên hàng tiền vệ, do ĐT Việt Nam chủ yếu thiên về tấn công, không phải lo lắng quá mức về việc phòng ngự nên 3 cầu thủ có tên ở đội hình xuất phát sẽ là Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Anh.

Lối chơi 3 tiền đạo sẽ là hợp lý với ĐT Việt Nam bởi ĐT Timor Leste yếu hơn nhiều và có khả năng cao chơi với hàng thủ nhiều lớp. Do Tài Lộc gần như chắc chắn ngồi ngoài nên Đình Bắc sẽ được sát cánh với Xuân Son, Hoàng Hên. Với đội hình như vậy, ĐT Việt Nam đủ sức giành chiến thắng đậm trước ĐT Timor Leste để có lợi thế về mọi mặt từ từ chặng đầu tiên của bảng A ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam (4-3-3): Patrik Lê Giang; Văn Hậu, Việt Anh, Thành Chung, Xuân Mạnh; Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Anh; Hoàng Hên, Xuân Son, Đình Bắc