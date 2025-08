Trực tiếp chuyển nhượng sáng 4/8: Chelsea chính thức đón "Van Dijk mới", Antony từ chối đội Ronaldo

Rời Arsenal, Partey đạt thỏa thuận gia nhập Villarreal

Theo The Athletic, tiền vệ Thomas Partey đã đạt thỏa thuận gia nhập Villarreal dưới dạng chuyển nhượng tự do và sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm. Cuối tháng 6, Partey nói lời chia tay Arsenal do không đạt được thỏa thuận về hợp đồng mới với "Pháo thủ".