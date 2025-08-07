Trực tiếp chuyển nhượng chiều 7/8: Muller chính thức gia nhập MLS, đối đầu Son Heung Min

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp chuyển nhượng chiều 7/8: Muller chính thức gia nhập MLS, đối đầu Son Heung Min

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester City

Cập nhật các thông tin chuyển nhượng của bóng đá châu Âu cũng như trên toàn thế giới ngày 7/8.

Diễn biến
🌟 Muller chính thức gia nhập CLB ở MLS, đối đầu Son Heung Min

CLB Vancouver Whitecaps vừa chính thức thông báo việc ký hợp đồng với cựu ngôi sao Bayern Munich và nhà vô địch World Cup, Thomas Muller.

Huyền thoại người Đức đã ký hợp đồng cho phần còn lại của mùa giải 2025 với tùy chọn gia hạn đến năm 2026, và sẽ chính thức gia nhập đội hình sau khi nhận được giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế, thị thực và giấy phép lao động. Whitecaps hiện đang xếp nhì bảng xếp hạng miền Tây của MLS với 10 trận đấu còn lại của mùa giải chính thức. Muller dự kiến sẽ đến Vancouver vào ngày 13/8 tới để tham dự buổi họp báo ra mắt và buổi tập đầu tiên vào ngày hôm sau.

Đáng chú ý ở bảng xếp hạng miền Tây còn có sự hiện diện của CLB Los Angeles FC (LAFC), đội bóng mà Son Heung Min vừa đầu quân. Người hâm mộ ở Mỹ đang chờ đợi màn đối đầu nảy lửa giữa hai tiền đạo nổi tiếng trong thời gian tới.

⚽️ Liverpool nhắm Bacola 100 triệu euro

Theo thông tin từ tờ L’Équipe, Liverpool đang rất quan tâm đến Bradley Barcola, cầu thủ được đánh giá là chân chuyền xuất sắc nhất năm 2025 và là một trong những ưu tiên hàng đầu của HLV Arne Slot. Mặc dù Paris Saint-Germain (PSG) muốn giữ chân Barcola, nhưng họ có thể thay đổi quyết định nếu nhận được đề nghị hợp lý.

Cụ thể, PSG chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán khi nhận được mức giá trên 100 triệu euro. Trong khi đó, Liverpool dự kiến sẽ nối lại liên lạc với "siêu cò" Jorge Mendes, người đại diện của Barcola, để thảo luận về các điều khoản cá nhân.

🎯 Bayern nhận tối hậu thư từ Woltemade

Tiền đạo Nick Woltemade của Stuttgart đã yêu cầu Bayern Munich làm rõ tương lai của anh và đưa ra một hạn chót cho nhà đương kim vô địch Bundesliga. Theo nguồn tin từ Sport, Woltemade đã đặt ra thời hạn cụ thể để Bayern đưa ra động thái dứt khoát.

Chân sút 23 tuổi cùng người đại diện đang thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đến Munich và muốn có câu trả lời rõ ràng trước cuối tuần này. Nếu "Hùm xám" không hành động, Woltemade sẵn sàng tiếp tục ở lại Stuttgart và sẽ xem xét lại các lựa chọn của mình vào mùa hè năm sau.

Trực tiếp chuyển nhượng chiều 7/8: Muller chính thức gia nhập MLS, đối đầu Son Heung Min - 1

🔁 PSG và Bournemouth bất đồng về phí chuyển nhượng của Zabarnyi

Dù nhiều người kỳ vọng Zabarnyi sẽ sớm cập bến PSG trước giai đoạn tiền mùa giải, trung vệ của Bournemouth vẫn đang phải chờ cái gật đầu cuối cùng. Các cuộc đàm phán giữa Bournemouth với PSG bắt đầu từ vài tuần trước vẫn chưa đem lại kết quả cụ thể.

PSG đã đưa ra lời đề nghị trị giá 60 triệu euro, kèm theo các điều khoản bổ sung, nâng tổng giá trị thương vụ lên khoảng 63 triệu euro. Đại diện của Zabarnyi đã đạt thỏa thuận cá nhân với PSG về bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2030. Tuy nhiên, phía Bournemouth vẫn nhất quyết yêu cầu thêm 3 triệu euro tiền thưởng mới chịu nhả người.

🧭 Newcastle hỏi mua hậu vệ của AC Milan lần 2

Theo Gazzetta dello Sport, Newcastle đã gửi lời đề nghị ban đầu trị giá 30 triệu euro cho hậu vệ Malick Thiaw của AC Milan, nhưng lời đề nghị này đã bị đội bóng Ý từ chối. Tuy nhiên, "Chích chòe" có thể quay lại với mức giá cao hơn, và con số 35 triệu euro được cho là đủ để thuyết phục Milan nhả người.

Sau khi giành vé dự Champions League, mùa hè tưởng chừng như tươi sáng với Newcastle. Thế nhưng, tiền đạo ngôi sao Alexander Isak muốn rời đi, họ sắp bị Manchester United "nẫng tay trên" trong thương vụ Benjamin Sesko và thủ môn mà họ theo đuổi lâu nay là James Trafford lại chọn gia nhập Manchester City. Nếu không thể chiêu mộ được Thiaw, đó sẽ là một cú giáng nữa vào tham vọng chuyển nhượng của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Thiaw khởi đầu sự nghiệp tại Schalke trước khi gia nhập AC Milan vào năm 2022 với mức phí ban đầu 5 triệu euro. Hiện tại, cầu thủ 23 tuổi này đã trở thành tuyển thủ quốc gia Đức, ra sân 85 lần cho đội bóng thành Milan.

Trực tiếp chuyển nhượng chiều 7/8: Muller chính thức gia nhập MLS, đối đầu Son Heung Min - 2

🌟 Thomas Muller gia nhập Vancouver Whitecaps

Sau 25 năm gắn bó với Bayern Munich, Thomas Muller chính thức tiếp tục sự nghiệp thi đấu tại Canada trong màu áo Vancouver Whitecaps. Cầu thủ 35 tuổi đã gia nhập đội bóng tại Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) theo dạng chuyển nhượng tự do và ký hợp đồng có thời hạn hai mùa giải.

⚽️ Everton đẩy nhanh vụ Jack Grealish, muốn chốt trong tuần này

Các cuộc đàm phán giữa Everton và Man City vẫn đang tiếp tục diễn ra sau khi đội bóng vùng Merseyside gửi đề nghị mượn Jack Grealish trong một mùa giải. Phía Man City được cho là ưu tiên một thỏa thuận dài hạn, song họ vẫn để ngỏ khả năng đồng ý với một bản hợp đồng tạm thời. Trong khi đó, Everton muốn dứt điểm thương vụ trong tuần này để Grealish có thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới.

Grealish – người từng khiến Man City bỏ ra tới 100 triệu bảng để đưa anh về từ Aston Villa năm 2021 – hiện vẫn còn hai năm hợp đồng tại sân Etihad. Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi người Anh được cho là đã sẵn sàng chia tay đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Anh từng bị HLV Pep Guardiola gạch tên khỏi danh sách dự FIFA Club World Cup và được thông báo rằng cơ hội ra sân mùa tới sẽ rất hạn chế. Dù vậy, Grealish vẫn quay lại tập luyện cùng đội một vào tuần trước.

Trực tiếp chuyển nhượng chiều 7/8: Muller chính thức gia nhập MLS, đối đầu Son Heung Min - 3

Ngoại hạng Anh tiêu 2,1 tỷ euro chuyển nhượng, cả châu Âu ngả mũ bái phục
Ngoại hạng Anh tiêu 2,1 tỷ euro chuyển nhượng, cả châu Âu ngả mũ bái phục

Ngoại hạng Anh tiếp tục khiến phần còn lại của bóng đá châu Âu “hít khói” khi chi hơn 2,1 tỷ euro trong kỳ chuyển nhượng hè và vẫn chưa dừng lại.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/08/2025 00:16 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN