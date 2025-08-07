Trực tiếp chuyển nhượng chiều 7/8: Grealish chê đội của Mourinho, Man City ra yêu sách

🌟 Muller chính thức gia nhập CLB ở MLS, đối đầu Son Heung Min

CLB Vancouver Whitecaps vừa chính thức thông báo việc ký hợp đồng với cựu ngôi sao Bayern Munich và nhà vô địch World Cup, Thomas Muller.

Huyền thoại người Đức đã ký hợp đồng cho phần còn lại của mùa giải 2025 với tùy chọn gia hạn đến năm 2026, và sẽ chính thức gia nhập đội hình sau khi nhận được giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế, thị thực và giấy phép lao động. Whitecaps hiện đang xếp nhì bảng xếp hạng miền Tây của MLS với 10 trận đấu còn lại của mùa giải chính thức. Muller dự kiến sẽ đến Vancouver vào ngày 13/8 tới để tham dự buổi họp báo ra mắt và buổi tập đầu tiên vào ngày hôm sau.

Đáng chú ý ở bảng xếp hạng miền Tây còn có sự hiện diện của CLB Los Angeles FC (LAFC), đội bóng mà Son Heung Min vừa đầu quân. Người hâm mộ ở Mỹ đang chờ đợi màn đối đầu nảy lửa giữa hai tiền đạo nổi tiếng trong thời gian tới.