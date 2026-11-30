Zverev mong Sinner sớm trở lại sau thời gian dài vắng bóng

Alexander Zverev bày tỏ sự cảm thông với Jannik Sinner khi tay vợt người Italia phải nghỉ thi đấu kéo dài vì chấn thương. Zverev cho biết anh hy vọng đối thủ sớm bình phục và trở lại sân đấu trong khoảng 3-4 tháng tới. Mới đây, Sinner đã phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối, qua đó lỡ Australian Open 2027.

Zverev (bên trái) mong Sinner sớm trở lại

Từng trải qua chấn thương mắt cá nghiêm trọng tại Roland Garros năm 2022, tay vợt người Đức hiểu rõ những khó khăn về thể chất lẫn tinh thần mà Sinner đang đối mặt. Zverev tiết lộ anh từng nhắn tin hỏi thăm Sinner sau khi gặp đàn em tại ATP Finals ở Turin.

Cejudo hạ Song Yadong, thách đấu Tsarukyan

Henry Cejudo giành chiến thắng áp đảo trước Song Yadong trong trận đấu chính tại RAF 15, qua đó có màn phục thù sau những tranh cãi ở lần chạm trán trước. Nhà vô địch Olympic thể hiện ưu thế vật khi liên tục quật ngã và xoay đối thủ để ghi điểm. Cejudo kết thúc trận đấu bằng chiến thắng kỹ thuật với tỷ số 11-0.

Ngay sau đó, võ sĩ người Mỹ lập tức gọi tên Arman Tsarukyan, người vừa đánh bại Anthony Pettis ở trận đồng chính. Đây là chiến thắng tiếp theo của Cejudo sau khi anh từng phục thù Merab Dvalishvili bằng một đòn khóa ghìm đối thủ xuống thảm. Võ sĩ 39 tuổi sẵn sàng tăng hạng cân để đối đầu Tsarukyan.

Susurkaev rút khỏi UFC 335, bị đối thủ công kích

Baisangur Susurkaev buộc phải rút khỏi UFC 335 sau khi gặp chấn thương gãy bàn chân trong quá trình tập luyện. Võ sĩ triển vọng này dự kiến đối đầu Damian Pinas tại Las Vegas ngày 12/12, nhưng xác nhận không thể trở lại thi đấu trong phần còn lại của năm 2026.

Trên Instagram, Susurkaev gửi lời xin lỗi tới UFC, các lãnh đạo Dana White, Mick Maynard và đối thủ. Anh khẳng định chấn thương chỉ là trở ngại tạm thời và sẽ sớm trở lại để hoàn thành mục tiêu còn dang dở. Tuy nhiên, Pinas phản ứng gay gắt trước thông tin này khi gọi đối thủ là kẻ hèn nhát.

Chủ tịch FIA bị chỉ trích vì câu hỏi khiếm nhã với Russell và Norris

Mohammed Ben Sulayem trở thành tâm điểm tranh cãi sau phát ngôn bị đánh giá là "tồi tệ" tại chặng Qatar GP. Sau vòng phân hạng ở Lusail, Chủ tịch FIA xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa George Russell và Lando Norris rồi bất ngờ đặt câu hỏi: "Ở đây hay tại Mexico, Brazil, nơi nào nguy hiểm hơn?".

Cả hai tay đua đều không trả lời. Russell chỉ cười gượng, trong khi Norris cúi mặt xuống đất. Ben Sulayem tiếp tục nói: "Cứ nói với tôi đi, tôi không có ý gì cả", trước khi cuộc trò chuyện chuyển hướng sang những vấn đề chuyên môn trên đường đua. Phát ngôn này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt.

Ferrari nỗ lực hóa giải mâu thuẫn Hamilton - Leclerc

CEO Benedetto Vigna đã lên tiếng về những căng thẳng giữa Lewis Hamilton và Charles Leclerc, vấn đề đang đe dọa tham vọng hồi sinh của Ferrari tại F1. Đội đua Italia từng chiêu mộ Hamilton với kỳ vọng tay đua người Anh giúp họ trở lại thời kỳ hoàng kim.

Sau mùa giải đầu tiên đầy khó khăn, Hamilton đã cải thiện đáng kể, giành những lần lên bục podium, pole và chiến thắng Grand Prix đầu tiên cùng Ferrari. Tuy nhiên, những va chạm giữa anh và Leclerc tại Monza, Mexico, rồi Las Vegas khiến đội đua phải trả giá. Cả hai đều không chấp nhận đóng vai phụ khi cơ hội chiến thắng xuất hiện.