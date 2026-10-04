Trực tiếp tennis Alcaraz - Shapovalov: Thắng dễ nhờ đối thủ bỏ cuộc (Japan Open) (Kết thúc)
(Tứ kết Japan Open) Alcaraz thắng set 2 dễ dàng trước Shapovalov khi đối phương bỏ cuộc vì chấn thương.
|Set 1
|Set 2
|Alcaraz
|7(7)
|2(0)
|Shapovalov
|6(3)
|1(0)
Shapovalov khởi đầu trận đấu thuận lợi với game thắng dễ dàng.
Alcaraz lập tức gỡ hòa khi thể hiện khả năng giao bóng ấn tượng.
Shapovalov cứu lại break bất chấp sức ép từ Alcaraz.
Sự ổn định trong lối chơi của Alcaraz giúp anh duy trì thế bám đuổi Shapovalov.
Shapovalov tìm lại chính mình ở những thời điểm quan trọng để khiến Alcaraz vẫn chưa thể có break point.
Shapovalov xuất sắc giành break point trước Alcaraz khi "tiểu Nadal" đánh hỏng nhiều.
Alcaraz lập tức giành break point ngay sau khi bị Shapovalov bẻ game cầm giao bóng.
Alcaraz lần thứ 2 mất break trong trong set 1 khi đánh hỏng quá nhiều.
Cũng giống Alcaraz, Shapovalov lần thứ 2 để mất break ở set 1.
Shapovalov suýt có được set point, nhưng Alcaraz lại xuất sắc cứu được.
Alcaraz giành break point thứ 3 ngay trong set 1.
Shapovalov thậm chí còn giành break point trước Alcaraz với game thắng trắng.
Alcaraz khép lại loạt tie-break set 1 với chiến thắng 7-3.
Alcaraz khởi đầu set 2 thuận lợi khi giành game thắng trắng.
Shapovalov vẫn gỡ hòa được Alcaraz dù dính chấn thương khiến việc đi lại khó khăn.
Alcaraz đánh như dạo chơi vẫn có thể duy trì thế dẫn trước.
Việc dính chấn thương ở game đầu set 2 khiến Shapovalov không thể trụ được lâu. Anh quyết định bỏ cuộc và Alcaraz giành được thắng lợi dễ dàng.
Alcaraz chưa hết bất ổn
Alcaraz tiếp tục bộc lộ vấn đề ở khả năng giao bóng trong trận thắng Matteo Arnaldi 7-6, 6-1. Anh từng để mất break sớm và bị dẫn 2-6 ở tie-break trước khi đối thủ hụt hơi. Dù vậy, chiến thắng này giúp Alcaraz chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp phải đánh set quyết định tại US Open, Laver Cup và Tokyo.
Mùa giải năm nay đang là mùa có thành tích thắng trận thấp nhất sự nghiệp Alcaraz, với 30 trận thắng, so với 73 chiến thắng và 8 danh hiệu trong năm 2025. Đáng chú ý, anh chưa từng bảo vệ thành công danh hiệu ở 6 lần gần nhất tham dự với tư cách nhà đương kim vô địch.
Shapovalov tìm lại sự tự tin
Shapovalov đang cho thấy sự ổn định tốt hơn sau vị trí á quân Los Cabos, vòng 3 US Open và bán kết Chengdu. Việc vào tứ kết Tokyo giúp anh lần đầu có 2 giải liên tiếp lọt vào vòng 8 kể từ tháng 10 năm ngoái.
Dù vậy, lịch sử đối đầu vẫn nghiêng hoàn toàn về Alcaraz. Tay vợt Tây Ban Nha thắng cả 2 lần gặp Shapovalov trước đây, đều với tỷ số 2-0.
(Vòng 2) Matteo Arnaldi đã khiến Carlos Alcaraz trải qua những giây phút "thót tim" trong set đầu tiên.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/10/2026 05:50 AM (GMT+7)