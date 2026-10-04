Trực tiếp tennis Alcaraz - Shapovalov: Thắng dễ nhờ đối thủ bỏ cuộc (Japan Open) (Kết thúc)

Set 1 Set 2 Alcaraz 7(7) 2(0) Shapovalov 6(3) 1(0) Lịch thi đấu SET 1 0-1 Game cho Shapovalov Shapovalov khởi đầu trận đấu thuận lợi với game thắng dễ dàng. 1-1 Game cho Alcaraz Xem video Alcaraz lập tức gỡ hòa khi thể hiện khả năng giao bóng ấn tượng. 1-2 Cứu break thành công Shapovalov cứu lại break bất chấp sức ép từ Alcaraz. 2-2 Alcaraz thi đấu ổn định Xem video Sự ổn định trong lối chơi của Alcaraz giúp anh duy trì thế bám đuổi Shapovalov. 2-3 Tiếp tục cứu break hay Shapovalov tìm lại chính mình ở những thời điểm quan trọng để khiến Alcaraz vẫn chưa thể có break point. 2-4 Break point cho Shapovalov Xem video Shapovalov xuất sắc giành break point trước Alcaraz khi "tiểu Nadal" đánh hỏng nhiều. 3-4 Alcaraz đáp trả Alcaraz lập tức giành break point ngay sau khi bị Shapovalov bẻ game cầm giao bóng. 3-5 Alcaraz lại mất break Xem video Alcaraz lần thứ 2 mất break trong trong set 1 khi đánh hỏng quá nhiều. 4-5 Tới lượt Shapovalov mất 2 break liên tiếp Cũng giống Alcaraz, Shapovalov lần thứ 2 để mất break ở set 1. 5-5 Game cho Alcaraz Xem video Shapovalov suýt có được set point, nhưng Alcaraz lại xuất sắc cứu được. 6-5 Alcaraz tiếp tục bẻ game Alcaraz giành break point thứ 3 ngay trong set 1. 6-6 Shapovalov có game thắng trắng Xem video Shapovalov thậm chí còn giành break point trước Alcaraz với game thắng trắng. 7-6 Game & set point cho Alcaraz Xem video Alcaraz khép lại loạt tie-break set 1 với chiến thắng 7-3. SET 2 1-0 Game trắng cho Alcaraz Alcaraz khởi đầu set 2 thuận lợi khi giành game thắng trắng. 1-1 Shapovalov nỗ lực Xem video Shapovalov vẫn gỡ hòa được Alcaraz dù dính chấn thương khiến việc đi lại khó khăn. 2-1 Game cho Alcaraz Alcaraz đánh như dạo chơi vẫn có thể duy trì thế dẫn trước. Shapovalov bỏ cuộc Xem video Việc dính chấn thương ở game đầu set 2 khiến Shapovalov không thể trụ được lâu. Anh quyết định bỏ cuộc và Alcaraz giành được thắng lợi dễ dàng.

Alcaraz chưa hết bất ổn

Alcaraz tiếp tục bộc lộ vấn đề ở khả năng giao bóng trong trận thắng Matteo Arnaldi 7-6, 6-1. Anh từng để mất break sớm và bị dẫn 2-6 ở tie-break trước khi đối thủ hụt hơi. Dù vậy, chiến thắng này giúp Alcaraz chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp phải đánh set quyết định tại US Open, Laver Cup và Tokyo.

Mùa giải năm nay đang là mùa có thành tích thắng trận thấp nhất sự nghiệp Alcaraz, với 30 trận thắng, so với 73 chiến thắng và 8 danh hiệu trong năm 2025. Đáng chú ý, anh chưa từng bảo vệ thành công danh hiệu ở 6 lần gần nhất tham dự với tư cách nhà đương kim vô địch.

Shapovalov tìm lại sự tự tin

Shapovalov đang cho thấy sự ổn định tốt hơn sau vị trí á quân Los Cabos, vòng 3 US Open và bán kết Chengdu. Việc vào tứ kết Tokyo giúp anh lần đầu có 2 giải liên tiếp lọt vào vòng 8 kể từ tháng 10 năm ngoái.

Dù vậy, lịch sử đối đầu vẫn nghiêng hoàn toàn về Alcaraz. Tay vợt Tây Ban Nha thắng cả 2 lần gặp Shapovalov trước đây, đều với tỷ số 2-0.