Báo Hàn bàng hoàng khi nam vương taekwondo thua hot girl Tuyết Sang 0-400

Taekwondo Hàn Quốc hứng chịu một cơn địa chấn thực sự ngay trong ngày mở màn nội dung taekwondo thực tế ảo (Virtual Taekwondo) tại ASIAD Aichi-Nagoya. Ứng cử viên số một cho tấm HCV, nam vương hạng cân 58kg An Hyang Sik, đã bị loại một cách không tưởng trước "hot girl" 21 tuổi người Việt Nam, Châu Ngọc Tuyết Sang.

Báo Hàn Quốc ngỡ ngàng khi nam vương taekwondo của họ An Hyang Sik (bên trái) thua sốc Tuyết Sang (bên phải)

Những gì báo Hàn đã viết sau trận thua của An Hyang Sik

Sáng ngày 2/10, tại Nhà thi đấu Tổng hợp Thành phố Toyohashi, nội dung Virtual Taekwondo chính thức ra mắt lịch sử các kỳ ASIAD. Do đặc thù thi đấu trong môi trường giả lập VR (Thực tế ảo) không va chạm vật lý, ban tổ chức đã áp dụng thể thức thi đấu hỗn hợp nam – nữ đầy mới lạ. Chính điều này đã tạo nên một kịch bản nghiệt ngã nhất mà người hâm mộ Hàn Quốc không bao giờ dám nghĩ tới.

Khởi đầu ác mộng và sự trỗi dậy muộn màng

Trước khi trận đấu vòng 16 đội diễn ra, mọi dự đoán đều nghiêng hẳn về phía An Hyang Sik. Võ sĩ của chúng ta sở hữu thể hình vượt trội, sải chân dài và kinh nghiệm trận mạc dày dặn. Đối thủ của anh, Châu Ngọc Tuyết Sang, dù là một cái tên nổi bật trên mạng xã hội Việt Nam nhờ ngoại hình xinh xắn như búp bê, nhưng rõ ràng bị đánh giá thấp hơn về mặt thể lực.

Tuy nhiên, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi tính toán của ban huấn luyện Hàn Quốc hoàn toàn sụp đổ. Tuyết Sang nhập cuộc với tốc độ chóng mặt, các cảm biến chuyển động liên tục ghi nhận những cú đá vòng cầu chuẩn xác của cô vào giáp ảo của An Hyang Sik. Hiệp một kết thúc với tỷ số không tưởng 240-0 nghiêng về phía nữ võ sĩ Việt Nam trong sự bàng hoàng của các cổ động viên có mặt tại khán đài.

Bừng tỉnh sau gáo nước lạnh, An Hyang Sik dồn sức tấn công trong hiệp hai. Bằng đẳng cấp của nhà vô địch, anh tận dụng tối đa sải chân để dồn ép đối phương, giành chiến thắng nghẹt thở ở hiệp đấu này và quân bình tỷ số trận đấu thành 1-1. Vào lúc này, ai cũng nghĩ bản lĩnh sẽ giúp đại diện Hàn Quốc lội ngược dòng thành công.

Hiệp ba điên rồ: Tỷ số hủy diệt 400-0

Thế nhưng, hiệp ba quyết định đã biến thành sân khấu riêng của "hot girl" tuyển Việt Nam. Nhận thấy thể lực của An Hyang Sik có dấu hiệu suy giảm sau nỗ lực gỡ hòa, Tuyết Sang đã có chuỗi combo đòn chân nhanh như chớp.

Công nghệ mô phỏng thực tế ảo liên tục quét các góc đánh hiểm hóc từ phía võ sĩ Việt Nam. An Hyang Sik hoàn toàn bất lực trong việc phòng ngự khi thanh thể lực ảo của anh bị trừ sạch chỉ trong tích tắc. Trận đấu khép lại với bảng điện tử hiển thị con số gây sốc: 400-0 ở hiệp ba. Thua chung cuộc 1-2, niềm hy vọng vàng của Taekwondo Hàn Quốc chính thức bị loại ngay từ vòng 1/8.

Giấc mơ vàng tan vỡ

Sau khi tháo bỏ chiếc kính VR, An Hyang Sik đã đổ gục xuống sàn đấu ảo, lấy tay che mặt tiếc nuối. Trận thua chấn động này không chỉ chấm dứt chuỗi trận bất bại của anh ở thể thức ảo, mà còn chính thức làm tan vỡ mục tiêu giành cú đúp HCV đầy tham vọng (ở cả nội dung đời thực và thực tế ảo) mà anh đã đặt ra trước thềm giải đấu.

Phát biểu trong phòng họp báo với đôi mắt đỏ hoe, An Hyang Sik nghẹn ngào: "Tôi đã quá chủ quan ở hiệp đấu đầu tiên và hoàn toàn bị cuốn vào lối chơi tốc độ của cô ấy. Ở hiệp ba, cô ấy quá nhanh, các cảm biến ảo ghi điểm liên tục khiến tôi bị áp lực tâm lý. Đây là bài học đắt giá nhất trong sự nghiệp của tôi".

Châu Ngọc Tuyết Sang giành tấm HCB đáng nhớ

Chiến tích của Châu Ngọc Tuyết Sang đang khiến truyền thông Đông Nam Á bùng nổ dữ dội. Qua giải đấu này, nữ tuyển thủ Việt Nam đã khẳng định bản thân là một "hot girl" sở hữu nhan sắc cuốn hút, và chứng minh bản lĩnh của một chiến binh thực thụ khi liên tục bắn phá bảng điện tử để thẳng tiến vào trận chung kết, và dù để thua cô vẫn chạm tay vào tấm HCB.

Những hình ảnh về trận đấu giữa Tuyết Sang và An Hyan Sik do báo Hàn Quốc ghi lại