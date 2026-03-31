Trực tiếp bóng đá U23 Triều Tiên - U23 Thái Lan: Bàn thắng ấn định (CFA Team China) (Hết giờ)

14h, 31/3 | U23 Triều Tiên 3 - 1 U23 Thái Lan (H1: 2-0) Thông tin trước trận U23 Triều Tiên vs U23 Thái Lan U23 Thái Lan Điểm Kim Ryong Ik Ri Il Song Choe Ryong Il Kim Kwon Song Ryang Kwang Myong Ra Myong Song Kim Yu Song Choe Kuk Kim Song Hye An Kyong Ung Jong Hwi Nam Điểm Phumrin Saengthong Buaphan Jansri Tiangkam Kamyok Kalsin Wongsa Chotmuangpak Saelao Jehanafi Mama Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Triều Tiên U23 Triều Tiên U23 Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 An Kyong Ung 19' Xem video Ri Il Song (phạt đền) 28' Xem video Choe Kuk 86' Xem video Xem video 52' Teerapat Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Trận đấu giữa 2 đội chính thức bắt đầu! 4’ U23 Thái Lan đang nắm quyền kiểm soát trên sân! 6’ Dứt điểm nguy hiểm! Thái Lan vừa có pha dứt điểm cực hay trong vòng cấm nhưng thủ môn của Triều Tiên đã cứu thua thành công. 8’ Nguy hiểm! Xem video Chanawit rê bóng hay bên cánh trái rồi đưa ngang vào trong nhưng hậu vệ của Triều Tiên đã kịp cứu thua. 13’ Bóng trúng cột dọc! Xem video Triều Tiên phản công nhanh và cú dứt điểm vào góc gần bằng chân phải được tung ra nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc. 19’ VÀ...OOOOO!!! U23 TRIỀU TIÊN 1-0 U23 THÁI LAN! Xem video U23 Triều Tiên có đường lên bóng rất hay. Số 17 căng ngang vào trong và số 23 băng vào đá nối khiến thủ môn U23 Thái Lan không có cơ hội cản phá. 22’ Cứu thua tốt! Thủ môn của Thái Lan vừa cứu thua tốt sau pha dứt điểm căng của số 15 bên phía Triều Tiên. 26’ Phạt đền cho U23 Triều Tiên! Xem video Số 10 của Triều Tiên có bóng trong vòng cấm và hậu vệ Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Phạt đền cho Triều Tiên. 28’ VÀ...OOOOO!! U23 TRIỀU TIÊN 2-0 U23 THÁI LAN! Xem video Số 10 được trao trách đá phạt đền và thực hiện thành công. Tuy nhiên, cầu thủ này bị đau ngay sau đó. 34’ Treo bóng quá sâu! Cầu thủ Thái Lan tạt bóng sớm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá sâu và thẳng ra phía sau khung thành. 41’ Dứt điểm khá tệ! Cầu thủ Triều Tiên có ý định ra chân nhanh gây bất ngờ nhưng cú sút quá tệ và thủ môn Thái Lan đã bắt gọn. 44’ Đánh đầu! U23 Thái Lan lên bóng khá tốt nhưng cú đánh đấu cuối cùng lại quá nhẹ. 45’ Bù giờ! Hiệp một có 4 phút bù giờ. 45+3’ Cứu thua tốt! Thủ môn Thái Lan có pha cứu thua tốt dù cú dứt điểm vào góc hiệp của cầu thủ Triều Tiên là không hề nhẹ. 45+4’ Hết hiệp một! Tỉ số là 2-0 cho Triều Tiên. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Triều Tiên giao bóng. 52’ VÀ....OOOOO!! TRIỀU TIÊN 2-1 THÁI LAN! Xem video Teerapat băng xuống đấy bên cánh phải rồi dứt điểm chéo góc khiến thủ môn của Triều Tiên không có cửa cứu thua 60’ Không được! Xem video Số 7 của Thái La băng xuống sút chéo góc khá tốt nhưng bóng lại đi ra ngoài. 68’ Giải nguy kịp thời! Xem video Thêm một đường tấn công đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả của Triều Tiên. May cho Thái Lan là hậu vệ kịp phá bỏngm 74’ Sút quá vội! Cầu thủ Thái Lan cầm bóng tốt và tạo ra được khoảng trống. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng lên trời. 82’ Thẻ vàng cho Thái Lan! Chanapach có pha vào bóng cực kỳ quyết liệt với cầu thủ Triều Tiên và nhận ngay thẻ vàng. 86’ VÀ.....OOOOOO!! U23 TRIỀU TIÊN 3-1 U23 THÁI LAN! Xem video Choe Kuk chạy chỗ tốt ở bên cánh phải và tung ra cú dứt điểm không thể cản phá. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 4 phút bù giờ. 90+4’ Hết giờ! Chung cuộc, U23 Thái Lan thua 1-3 trước U23 Triều Tiên. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Kim Ryong Ik, Ri Il Song, Choe Ryong Il, Kim Kwon Song, Ryang Kwang Myong, Ra Myong Song, Kim Yu Song, Choe Kuk, Kim Song Hye, An Kyong Ung, Jong Hwi Nam Phumrin, Saengthong, Buaphan, Jansri, Tiangkam, Kamyok, Kalsin, Wongsa, Chotmuangpak, Saelao, Jehanafi Mama

U23 Triều Tiên bước vào lượt trận cuối với mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó hướng tới chức vô địch CFA Team China 2026. Sau hai trận hòa liên tiếp trước U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Trung Quốc, đội bóng này phần nào cho thấy họ không hề dễ bị khuất phục. Điểm mạnh của U23 Triều Tiên nằm ở tính kỷ luật cao cùng nền tảng thể lực bền bỉ.

Lối chơi pressing cường độ cao của đại diện Đông Á luôn gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ trong khâu triển khai bóng. Với thầy trò HLV U23 Triều Tiên, mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng trước U23 Thái Lan. Đồng thời, đây cũng là bài kiểm tra quan trọng để ban huấn luyện đánh giá và lựa chọn đội hình tối ưu, hướng tới những giải đấu lớn trong năm 2026.

Ở chiều ngược lại, U23 Thái Lan sau trận hòa kịch tính với U23 Trung Quốc đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước kình địch U23 Việt Nam. Kết quả này giúp "Voi chiến" rộng cửa cạnh tranh chức vô địch ngay trên đất Trung Quốc. Dẫu vậy, đánh bại U23 Triều Tiên ở thời điểm hiện tại là nhiệm vụ không hề đơn giản. Lịch thi đấu dày đặc có thể ảnh hưởng đáng kể đến thể lực của các cầu thủ Thái Lan. Vì thế, ở trận đấu tới, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul nhiều khả năng sẽ phải có những điều chỉnh về nhân sự nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các trụ cột.