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Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Brazil: Chờ “vũ công Samba” phô diễn đẳng cấp

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Brazil Đội tuyển Nhật Bản

(17h15, 14/11) Nhật Bản hướng đến màn tái đấu Brazil tại sân vận động quốc gia ở Kallang (Singapore) với quyết tâm đòi lại món nợ sau khi bị đối thủ loại ở vòng 32 đội World Cup 2026.

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17h15, 14/11 | National Stadium

Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Brazil: Chờ “vũ công Samba” phô diễn đẳng cấp - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Brazil: Chờ “vũ công Samba” phô diễn đẳng cấp - 1
Brazil
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Brazil: Chờ “vũ công Samba” phô diễn đẳng cấp - 1
Z.Suzuki, Seko, Itakura, Ito, Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura, Kubo, Maeda, Ogawa
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Brazil: Chờ “vũ công Samba” phô diễn đẳng cấp - 1
Bento, Wesley, J.Cunha, Gabriel, Augusto, Bontempo, Gomes, Santos, Raphinha, Endrick, Vinicius

Nhật Bản duy trì phong độ ấn tượng

Dù chưa thể hiện được hết khả năng tại World Cup mùa hè vừa qua, Nhật Bản vẫn có cơ hội nối dài chuỗi phong độ tích cực trong thời gian gần đây thông qua giải giao hữu Mizuho Blue Challenge lần đầu tiên được tổ chức.

Thất bại trước Brazil tại World Cup là trận thua duy nhất của “Samurai xanh” kể từ tháng 10/2025. Trong quãng thời gian này, họ giành 11 chiến thắng và 3 trận hòa, đồng thời đang sở hữu chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, bao gồm chức vô địch Kirin Cup mới đây.

Khả năng kéo dài mạch thắng của Nhật Bản được đánh giá khá cao. Đội tuyển hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng FIFA thường chơi tốt khi chạm trán những đối thủ hàng đầu thế giới. Trong 7 lần gần nhất đối đầu các đội tuyển nằm trong top 16 FIFA, Nhật Bản chỉ nhận 2 thất bại, bên cạnh 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Brazil ưu tiên sức trẻ dưới thời Ancelotti

Brazil hiện đứng thứ 6 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA. HLV Carlo Ancelotti đang triển khai kế hoạch dài hạn nhằm khôi phục vị thế của đội tuyển từng được xem là thế lực hàng đầu bóng đá thế giới.

Một trong những ưu tiên của chiến lược gia người Italia là trẻ hóa lực lượng. Trong đợt tập trung lần này, Ancelotti triệu tập tới 15 cầu thủ dưới 23 tuổi với mục tiêu “tìm kiếm một thế hệ mới”.

Dù vậy, phong độ hiện tại của Brazil không có nhiều điều đáng lo ngại. Trước khi dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026, đội bóng Nam Mỹ từng trải qua chuỗi 7 trận bất bại, với 6 chiến thắng và 1 trận hòa.

Kể từ sau giải đấu, Brazil tiếp tục duy trì thành tích bất bại trong 3 trận giao hữu, gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, họ ghi tới 8 bàn trong 2 trận gần nhất, cho thấy sức mạnh đáng gờm trên hàng công.

Nhật Bản từng tạo địa chấn trước Brazil

Trong lịch sử đối đầu, Brazil chiếm ưu thế vượt trội khi thắng 12, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 15 lần chạm trán Nhật Bản trước đây.

Tuy nhiên, cán cân đã có sự thay đổi đáng chú ý ở lần gặp gần nhất vào tháng 10 năm ngoái tại Tokyo. Nhật Bản giành chiến thắng 3-2, qua đó lần đầu tiên đánh bại Brazil sau 15 lần đối đầu.

Các cuộc chạm trán giữa hai đội thường diễn ra cởi mở và có nhiều bàn thắng. Sáu trong 9 lần đối đầu gần nhất khép lại với ít nhất 4 bàn, trong khi 2 trận khác có từ 3 bàn trở lên.

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Theo Hợp San ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-nhat-ban-brazil-cho-vu-co...

-14/11/2026 11:50 AM (GMT+7)
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