Trực tiếp bóng đá Trung Quốc - Thái Lan: So tài không khoan nhượng
(18h35, 9/5, giao hữu ĐTQG) Trung Quốc và Thái Lan là những đối thủ quen mặt của nhau. Vì thế, màn so tài này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.
Giao Hữu | 18h35, 9/6 | Yellow Dragon Stadium
Điểm
Wei Zhen
Lin Liangming
Liu Yang
Wang Shangyuan
Zhu Pengyu
Dai Wai Tsun
Gao Tianyi
Liu Haofan
Ba Dun
Wu Lei
Zhang Yuning
Điểm
Khaimma
Bureerat
Bihr
Choolthong
Syariya
Sareepim
Ratree
Yodsangwal
Poeiphimai
Wonggorn
Panya
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chủ nhà tự tin
Trung Quốc bước vào cuộc tiếp đón Thái Lan với sự tự tin nhất định sau chiến thắng 3-1 trước Singapore cách đây ít ngày. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Shao Jiayi thể hiện khả năng tận dụng cơ hội khá tốt khi Serginho cùng Zhang Yuning liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Dù để thủng lưới trong hiệp hai, màn trình diễn nhìn chung vẫn mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho đội chủ nhà.
Chờ sức mạnh "Voi chiến"
Thái Lan tiếp tục chứng minh vị thế một trong những đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á. Trận hòa 2-2 trước Kuwait vừa qua cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm của "Voi chiến". Dù đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn trước hai bàn, màn trình diễn của Seksan Ratree, Kritsada Kaman cùng các đồng đội vẫn để lại nhiều điểm sáng.
ĐT Tây Ban Nha đang gấp rút chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026. Màn so tài với Peru vì thế có ý nghĩa quan trọng với "La Roja".
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/06/2026 12:21 PM (GMT+7)