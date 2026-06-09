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Trực tiếp bóng đá Trung Quốc - Thái Lan: So tài không khoan nhượng

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan

(18h35, 9/5, giao hữu ĐTQG) Trung Quốc và Thái Lan là những đối thủ quen mặt của nhau. Vì thế, màn so tài này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Giao Hữu | 18h35, 9/6 | Yellow Dragon Stadium

Trung Quốc
Trực tiếp bóng đá Trung Quốc - Thái Lan: So tài không khoan nhượng - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Trung Quốc - Thái Lan: So tài không khoan nhượng - 1
Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Trung Quốc - Thái Lan: So tài không khoan nhượng - 1
Wei Zhen, Lin Liangming, Liu Yang, Wang Shangyuan, Zhu Pengyu, Dai Wai Tsun, Gao Tianyi, Liu Haofan, Ba Dun, Wu Lei, Zhang Yuning
Trực tiếp bóng đá Trung Quốc - Thái Lan: So tài không khoan nhượng - 1
Khaimma, Bureerat, Bihr, Choolthong, Syariya, Sareepim, Ratree, Yodsangwal, Poeiphimai, Wonggorn, Panya

Chủ nhà tự tin

Trung Quốc bước vào cuộc tiếp đón Thái Lan với sự tự tin nhất định sau chiến thắng 3-1 trước Singapore cách đây ít ngày. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Shao Jiayi thể hiện khả năng tận dụng cơ hội khá tốt khi Serginho cùng Zhang Yuning liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Dù để thủng lưới trong hiệp hai, màn trình diễn nhìn chung vẫn mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho đội chủ nhà.

Chờ sức mạnh "Voi chiến"

Thái Lan tiếp tục chứng minh vị thế một trong những đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á. Trận hòa 2-2 trước Kuwait vừa qua cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm của "Voi chiến". Dù đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn trước hai bàn, màn trình diễn của Seksan Ratree, Kritsada Kaman cùng các đồng đội vẫn để lại nhiều điểm sáng.

8

Anh - Croatia 18.06

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Anh
Croatia
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Trước 03:00 ngày 18/06
Thể lệ
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Theo Hải My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/06/2026 12:21 PM (GMT+7)
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