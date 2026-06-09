Trực tiếp bóng đá Trung Quốc - Thái Lan: So tài không khoan nhượng

Giao Hữu | 18h35, 9/6 | Yellow Dragon Stadium Trung Quốc 0 - 0 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Trung Quốc vs Thái Lan Thái Lan Điểm Wei Zhen Lin Liangming Liu Yang Wang Shangyuan Zhu Pengyu Dai Wai Tsun Gao Tianyi Liu Haofan Ba Dun Wu Lei Zhang Yuning Điểm Khaimma Bureerat Bihr Choolthong Syariya Sareepim Ratree Yodsangwal Poeiphimai Wonggorn Panya Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Trung Quốc Trung Quốc Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Wei Zhen, Lin Liangming, Liu Yang, Wang Shangyuan, Zhu Pengyu, Dai Wai Tsun, Gao Tianyi, Liu Haofan, Ba Dun, Wu Lei, Zhang Yuning Khaimma, Bureerat, Bihr, Choolthong, Syariya, Sareepim, Ratree, Yodsangwal, Poeiphimai, Wonggorn, Panya

Chủ nhà tự tin

Trung Quốc bước vào cuộc tiếp đón Thái Lan với sự tự tin nhất định sau chiến thắng 3-1 trước Singapore cách đây ít ngày. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Shao Jiayi thể hiện khả năng tận dụng cơ hội khá tốt khi Serginho cùng Zhang Yuning liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Dù để thủng lưới trong hiệp hai, màn trình diễn nhìn chung vẫn mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho đội chủ nhà.

Chờ sức mạnh "Voi chiến"

Thái Lan tiếp tục chứng minh vị thế một trong những đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á. Trận hòa 2-2 trước Kuwait vừa qua cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm của "Voi chiến". Dù đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn trước hai bàn, màn trình diễn của Seksan Ratree, Kritsada Kaman cùng các đồng đội vẫn để lại nhiều điểm sáng.