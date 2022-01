Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam - Trung Quốc: Thử thách cực đại (Tứ kết Asian Cup)

19h, 30/1 | D.Y. Patil Stadium 0 - 0 ĐT Việt Nam



(H1: 0-0) ĐT Trung Quốc Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT Việt Nam vs ĐT Trung Quốc ĐT Trung Quốc Điểm Kim Thanh Thanh Nhã Chương Thị Kiều Phương Thảo Trần Thị Thu Thùy Trang Tuyết Dung Bích Thùy Thái Thị Thảo Huỳnh Như Hải Yến Điểm Zhao Lina Wang Xiaoxue Li Jiayue Shang Xin Wang Shuang Yao Wei Wang Shanshan Lou Jiahui Yao Lingwei Xiao Yuyi Gao Chen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT Việt Nam ĐT Việt Nam ĐT Trung Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kim Thanh, Thanh Nhã, Chương Thị Kiều, Phương Thảo, Trần Thị Thu, Thùy Trang, Tuyết Dung, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Huỳnh Như, Hải Yến Zhao Lina, Wang Xiaoxue, Li Jiayue, Shang Xin, Wang Shuang, Yao Wei, Wang Shanshan, Lou Jiahui, Yao Lingwei, Xiao Yuyi, Gao Chen

Hoàn thành nhiệm vụ, ĐT nữ Việt Nam có mặt ở tứ kết Asian Cup với tư cách là 1 trong 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo phân nhánh, đối thủ của thầy trò Mai Đức Chung là ĐT nữ Trung Quốc, một trong những đội bóng hàng đầu châu lục.

So về lực lượng lẫn đẳng cấp, ĐT Việt Nam chắc chắn không thể so sánh được với đối thủ nhất là khi lực lượng vẫn còn sứt mẻ. Theo điều lệ, 4 đội giành quyền vào bán kết sẽ đoạt vé dự World Cup 2023, do đó chỉ cần thắng Trung Quốc ở tứ kết, ĐT nữ Việt Nam sẽ lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Dù vậy, đó rõ ràng là một thử thách quá lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

