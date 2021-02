Trực tiếp bóng đá Newcastle United - Southampton: Gượng dậy sau thảm bại 0-9

Thứ Bảy, ngày 06/02/2021 17:54 PM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá Newcastle United - Southampton, 22h, 6/2, vòng 23 Ngoại hạng Anh) Tiếp đón đối thủ dưới cơ Newcastle là cơ hội để Southampton tìm lại niềm vui sau trận thua kinh hoàng 0-9 trên sân của MU.

Premier League | 22h, 6/2 | St. James' Park 0 - 0 Newcastle United



Đội hình dự kiến: Newcastle United vs Southampton

Đội hình dự kiến: Darlow, Manquillo, Clark, Schar, Lewis, Willock, Shelvey, Hayden, Almiron, Wilson, Saint-Maximin

McCarthy, Ramsay, Bednarek, Stephens, Bertrand, Djenepo, Ward-Prowse, Minamino, Armstrong, Redmond, Ings

Video Southampton thua thảm MU 0-9 (Nguồn: K+)

Thua MU 0-9, Southampton chìm trong khủng hoảng

Giữa tuần qua, Southampton đã nhận thảm bại 0-9 trên sân của MU. Trận đấu này nối dài chuỗi phong độ "thảm họa" của thầy trò Ralph Hasenhuttl.

Southampton chìm sâu trong khủng hoảng sau thảm bại 0-9 trên sân MU

Cụ thể, Southampton toàn thua 4 vòng gần nhất và xa hơn, chỉ thắng 1/9 trận đã qua. Từ vị trí trong nhóm tranh chấp suất dự cúp châu Âu, "The Saints" rơi xuống hạng 12 với 29 điểm. Rất may, khoảng cách giữa họ và nhóm "cầm đèn đỏ" vẫn khá an toàn (hơn 15 điểm).

Thông tin lực lượng: Newcastle: Vắng Fernandez, Lascelles, Dummett (chấn thương). Southampton: Vắng Vestergaard, Salisu, Obafemi, Romeu, Walker-Peters, Smallbone, Tella, Diallo (chấn thương); Jankewitz (treo giò).

