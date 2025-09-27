Trực tiếp bóng đá Juventus - Atalanta: "Bà đầm già" đụng khắc tinh (Serie A)
(23h, 27/9, vòng 5) Juventus được dự đoán sẽ gặp khó khăn khi tiếp đón Atalanta trên sân nhà tại Allianz.
Serie A | 23h, 27/9 | SVĐ Allianz
Điểm
Di Gregorio
Gatti
Bremer
Kelly
Kalulu
Thuram
Locatelli
Cambiaso
Conceicao
Yildiz
David
Điểm
Carnesecchi
Kossounou
Djimsiti
Ahanor
Bellanova
De Roon
Musah
Zappacosta
Pasalic
De Ketelaere
Krstovic
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Juventus khởi đầu ấn tượng
Dù hành trình của Juventus mùa này không hoàn toàn suôn sẻ, nhưng khởi đầu của HLV Igor Tudor trên cương vị thuyền trưởng chính thức vẫn được xem là tích cực, khi “Bà đầm già” đang bất bại trên mọi đấu trường và đã giành 10 điểm sau 4 vòng đấu tại Serie A.
Giống như chủ nhà, Atalanta cũng đang bất bại tại Serie A. Thất bại duy nhất của họ từ đầu mùa đến nay là trận thua 0-4 trên sân của nhà vô địch châu Âu PSG tại Champions League.
“Bà đầm già” đụng khắc tinh
Trở lại sân nhà Allianz, nơi Juventus đã toàn thắng 6 trận Serie A gần nhất tính từ mùa trước, họ sẽ chạm trán một đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.
Dù Juventus đã thắng 10/11 trận sân nhà gần đây tại Serie A, thất bại duy nhất trong chuỗi đó lại chính là trận thua 0-4 trước Atalanta hồi tháng 3, kết quả khiến HLV Thiago Motta khi đó phải ra đi.
Thực tế, Atalanta sở hữu thành tích ấn tượng hiếm thấy tại Allianz khi họ bất bại trong cả 7 lần gần nhất hành quân tới đây ở Serie A.
Không chỉ vậy, tính trên mọi mặt trận, Atalanta cũng chỉ thua 1 trong 11 lần chạm trán Juventus gần nhất, vì thế nỗi sợ hãi gần như không tồn tại với đội bóng vùng Bergamo.
Juventus cầm bóng nhiều, ghi bàn trước nhưng cần tới tổ VAR mới thoát hiểm trước Verona.
