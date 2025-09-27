Trực tiếp bóng đá Juventus - Atalanta: "Bà đầm già" đụng khắc tinh (Serie A)

Serie A | 23h, 27/9 | SVĐ Allianz Juventus 0 - 0 Atalanta (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Juventus vs Atalanta Atalanta Điểm Di Gregorio Gatti Bremer Kelly Kalulu Thuram Locatelli Cambiaso Conceicao Yildiz David Điểm Carnesecchi Kossounou Djimsiti Ahanor Bellanova De Roon Musah Zappacosta Pasalic De Ketelaere Krstovic Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Juventus Juventus Atalanta Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, David Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor, Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta, Pasalic, De Ketelaere, Krstovic

Juventus khởi đầu ấn tượng

Dù hành trình của Juventus mùa này không hoàn toàn suôn sẻ, nhưng khởi đầu của HLV Igor Tudor trên cương vị thuyền trưởng chính thức vẫn được xem là tích cực, khi “Bà đầm già” đang bất bại trên mọi đấu trường và đã giành 10 điểm sau 4 vòng đấu tại Serie A.

Giống như chủ nhà, Atalanta cũng đang bất bại tại Serie A. Thất bại duy nhất của họ từ đầu mùa đến nay là trận thua 0-4 trên sân của nhà vô địch châu Âu PSG tại Champions League.

“Bà đầm già” đụng khắc tinh

Trở lại sân nhà Allianz, nơi Juventus đã toàn thắng 6 trận Serie A gần nhất tính từ mùa trước, họ sẽ chạm trán một đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Dù Juventus đã thắng 10/11 trận sân nhà gần đây tại Serie A, thất bại duy nhất trong chuỗi đó lại chính là trận thua 0-4 trước Atalanta hồi tháng 3, kết quả khiến HLV Thiago Motta khi đó phải ra đi.

Thực tế, Atalanta sở hữu thành tích ấn tượng hiếm thấy tại Allianz khi họ bất bại trong cả 7 lần gần nhất hành quân tới đây ở Serie A.

Không chỉ vậy, tính trên mọi mặt trận, Atalanta cũng chỉ thua 1 trong 11 lần chạm trán Juventus gần nhất, vì thế nỗi sợ hãi gần như không tồn tại với đội bóng vùng Bergamo.