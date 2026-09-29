Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: Đỉnh cao bóng đá châu Á (ASIAD)

ASIAD | 13h, 29/9 | Shizuoka Stadium Ecopa ĐT nữ CHDCND Triều Tiên 0 - 0 ĐT nữ Trung Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ CHDCND Triều Tiên vs ĐT nữ Trung Quốc ĐT nữ Trung Quốc Điểm Pak Ju Mi Oh Sol Song Ri Hye Gyong An Hyang Kuk Song Chun Sim Chae Un Yong Myong Yu Jong An Pok Yong Kum Jong Kim Kyong Yong Ri Song A Điểm Xiao Zilong Chen Qiaozhu Wu Haiyan Yao Wei Zhang Chengxu Wang Yaman Lu Quilong Wang Alfang Zhang Rui Wang Shuang Wurigumula Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ CHDCND Triều Tiên ĐT nữ CHDCND Triều Tiên ĐT nữ Trung Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pak Ju Mi, Oh Sol Song, Ri Hye Gyong, An Hyang Kuk, Song Chun Sim, Chae Un Yong, Myong Yu Jong, An Pok Yong, Kum Jong, Kim Kyong Yong, Ri Song A Xiao Zilong, Chen Qiaozhu, Wu Haiyan, Yao Wei, Zhang Chengxu, Wang Yaman, Lu Quilong, Wang Alfang, Zhang Rui, Wang Shuang, Wurigumula

Sức mạnh đáng nể của ĐT nữ CHDCND Triều Tiên

Bóng đá nữ Triều Tiên vẫn giữ vị thế rất mạnh trên đấu trường quốc tế. Các đội trẻ liên tục vô địch các sân chơi châu Á, thế giới đã tạo nền tảng vững mạnh cho ĐT nữ Triều Tiên. Những gì mà đội bóng nữ này thể hiện ở ASIAD 2026 cho thấy họ đáng được nể trọng. Thực tế, đội bóng này đã không gặp bất cứ khó khăn nào trong hành trình vào bán kết. ĐT nữ Triều Tiên đã dễ dàng thắng các đối thủ có trình độ yếu hơn bằng những “cơn mưa bàn thắng”.

ĐT nữ Trung Quốc (áo đỏ) đặt mục tiêu giành HCV ở ASIAD 2026

Hấp dẫn màn so tài đỉnh cao

ĐT nữ Triều Tiên thắng đến 6 trận và chỉ thua 2 trong 9 lần đối đầu với ĐT nữ Trung Quốc (lần còn lại có kết quả hòa). Nhưng ở lần gần nhất là giải nữ châu Á 2026, Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Triều Tiên.