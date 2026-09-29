Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: Đỉnh cao bóng đá châu Á (ASIAD)
(13h, 29/9) ĐT nữ CHDCND Triều Tiên và ĐT nữ Trung Quốc đều là những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Vì thế, màn so tài giữa hai đội bóng hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.
ASIAD | 13h, 29/9 | Shizuoka Stadium Ecopa
Điểm
Pak Ju Mi
Oh Sol Song
Ri Hye Gyong
An Hyang Kuk
Song Chun Sim
Chae Un Yong
Myong Yu Jong
An Pok Yong
Kum Jong
Kim Kyong Yong
Ri Song A
Điểm
Xiao Zilong
Chen Qiaozhu
Wu Haiyan
Yao Wei
Zhang Chengxu
Wang Yaman
Lu Quilong
Wang Alfang
Zhang Rui
Wang Shuang
Wurigumula
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Sức mạnh đáng nể của ĐT nữ CHDCND Triều Tiên
Bóng đá nữ Triều Tiên vẫn giữ vị thế rất mạnh trên đấu trường quốc tế. Các đội trẻ liên tục vô địch các sân chơi châu Á, thế giới đã tạo nền tảng vững mạnh cho ĐT nữ Triều Tiên. Những gì mà đội bóng nữ này thể hiện ở ASIAD 2026 cho thấy họ đáng được nể trọng. Thực tế, đội bóng này đã không gặp bất cứ khó khăn nào trong hành trình vào bán kết. ĐT nữ Triều Tiên đã dễ dàng thắng các đối thủ có trình độ yếu hơn bằng những “cơn mưa bàn thắng”.
ĐT nữ Trung Quốc (áo đỏ) đặt mục tiêu giành HCV ở ASIAD 2026
Hấp dẫn màn so tài đỉnh cao
ĐT nữ Triều Tiên thắng đến 6 trận và chỉ thua 2 trong 9 lần đối đầu với ĐT nữ Trung Quốc (lần còn lại có kết quả hòa). Nhưng ở lần gần nhất là giải nữ châu Á 2026, Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Triều Tiên.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/09/2026 07:50 AM (GMT+7)