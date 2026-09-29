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Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: Đỉnh cao bóng đá châu Á (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Asiad 2026

(13h, 29/9) ĐT nữ CHDCND Triều Tiên và ĐT nữ Trung Quốc đều là những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Vì thế, màn so tài giữa hai đội bóng hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

ASIAD | 13h, 29/9 | Shizuoka Stadium Ecopa

ĐT nữ CHDCND Triều Tiên
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: Đỉnh cao bóng đá châu Á (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: Đỉnh cao bóng đá châu Á (ASIAD) - 1
ĐT nữ Trung Quốc
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: Đỉnh cao bóng đá châu Á (ASIAD) - 1
Pak Ju Mi, Oh Sol Song, Ri Hye Gyong, An Hyang Kuk, Song Chun Sim, Chae Un Yong, Myong Yu Jong, An Pok Yong, Kum Jong, Kim Kyong Yong, Ri Song A
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: Đỉnh cao bóng đá châu Á (ASIAD) - 1
Xiao Zilong, Chen Qiaozhu, Wu Haiyan, Yao Wei, Zhang Chengxu, Wang Yaman, Lu Quilong, Wang Alfang, Zhang Rui, Wang Shuang, Wurigumula

Sức mạnh đáng nể của ĐT nữ CHDCND Triều Tiên

Bóng đá nữ Triều Tiên vẫn giữ vị thế rất mạnh trên đấu trường quốc tế. Các đội trẻ liên tục vô địch các sân chơi châu Á, thế giới đã tạo nền tảng vững mạnh cho ĐT nữ Triều Tiên. Những gì mà đội bóng nữ này thể hiện ở ASIAD 2026 cho thấy họ đáng được nể trọng. Thực tế, đội bóng này đã không gặp bất cứ khó khăn nào trong hành trình vào bán kết. ĐT nữ Triều Tiên đã dễ dàng thắng các đối thủ có trình độ yếu hơn bằng những “cơn mưa bàn thắng”.

ĐT nữ Trung Quốc (áo đỏ) đặt mục tiêu giành HCV ở ASIAD 2026

ĐT nữ Trung Quốc (áo đỏ) đặt mục tiêu giành HCV ở ASIAD 2026

Hấp dẫn màn so tài đỉnh cao

ĐT nữ Triều Tiên thắng đến 6 trận và chỉ thua 2 trong 9 lần đối đầu với ĐT nữ Trung Quốc (lần còn lại có kết quả hòa). Nhưng ở lần gần nhất là giải nữ châu Á 2026, Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Triều Tiên.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2026 07:50 AM (GMT+7)
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