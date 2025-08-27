Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Ninh Bình: Quyết tâm nối dài mạch toàn thắng (V-League)

V-League | 18h, 27/08 | SVĐ Hòa Xuân Đà Nẵng 0 - 0 Ninh Bình (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Đà Nẵng vs Ninh Bình Ninh Bình Điểm Tiến Dũng Kim Dong Su Văn Hưng Duy Thắng Anh Tuấn Đức Anh Văn Long Văn Hữu Đình Duy Emerson David Boris Điểm Văn Lâm Marcelino Thanh Thịnh Quang Nho Ngọc Bảo Đức Chiến Bảo Toàn Ngọc Quang Hoàng Đức Gustavo Daniel Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Đà Nẵng Đà Nẵng Ninh Bình Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Tiến Dũng, Kim Dong Su, Văn Hưng, Duy Thắng, Anh Tuấn, Đức Anh, Văn Long, Văn Hữu, Đình Duy, Emerson, David Boris Văn Lâm, Marcelino, Thanh Thịnh, Quang Nho, Ngọc Bảo, Đức Chiến, Bảo Toàn, Ngọc Quang, Hoàng Đức, Gustavo, Daniel

SHB Đà Nẵng khởi đầu mùa giải khá chật vật khi chỉ giành được 1 điểm sau 2 vòng đấu. Sự khởi sắc vẫn chưa đến với đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn, trong khi đối thủ Ninh Bình lại đang thăng hoa với hai chiến thắng liên tiếp. Đáng chú ý, đội bóng “cố đô Hoa Lư” đã ghi 7 bàn và chỉ 1 lần để thủng lưới, thể hiện sự vượt trội cả ở khả năng tấn công lẫn phòng ngự.

Mang theo phong độ ấn tượng cùng tinh thần hưng phấn, Ninh Bình tự tin đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân. Đây chắc chắn sẽ là bài toán khó cho SHB Đà Nẵng - đội bóng đang rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

