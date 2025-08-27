Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Ninh Bình: Quyết tâm nối dài mạch toàn thắng (V-League)
(Vòng 3 V-League 2025/26) Đà Nẵng khát khao chiến thắng đầu tiên nhưng lại phải chạm trán Ninh Bình đang thăng hoa với mạch toàn thắng. Cuộc đối đầu tại Hòa Xuân hứa hẹn sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.
V-League | 18h, 27/08 | SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng khởi đầu mùa giải khá chật vật khi chỉ giành được 1 điểm sau 2 vòng đấu. Sự khởi sắc vẫn chưa đến với đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn, trong khi đối thủ Ninh Bình lại đang thăng hoa với hai chiến thắng liên tiếp. Đáng chú ý, đội bóng “cố đô Hoa Lư” đã ghi 7 bàn và chỉ 1 lần để thủng lưới, thể hiện sự vượt trội cả ở khả năng tấn công lẫn phòng ngự.
Mang theo phong độ ấn tượng cùng tinh thần hưng phấn, Ninh Bình tự tin đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân. Đây chắc chắn sẽ là bài toán khó cho SHB Đà Nẵng - đội bóng đang rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.
