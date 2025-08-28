Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - HAGL: Chờ màn đấu trí hấp dẫn (V-League)

V-League | 19h15, 28/08 | SVĐ Thống Nhất Công an TP.HCM 0 - 0 HAGL (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an TP.HCM vs HAGL HAGL Điểm Lê Giang Quang Hùng Matheus Felipe Gia Bảo Huy Toàn Quốc Cường Endrick Hoàng Phúc Đức Phú Tiến Linh Raphael Điểm Trung Kiên Du Học Jairo Quang Kiệt Phước Bảo Marciel Hoàng Minh Thanh Nhân Ryan Hà Vĩnh Nguyên Conceiao Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TP.HCM Công an TP.HCM HAGL Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lê Giang, Quang Hùng, Matheus Felipe, Gia Bảo, Huy Toàn, Quốc Cường, Endrick, Hoàng Phúc, Đức Phú, Tiến Linh, Raphael Trung Kiên, Du Học, Jairo, Quang Kiệt, Phước Bảo, Marciel, Hoàng Minh, Thanh Nhân, Ryan Hà, Vĩnh Nguyên, Conceiao

Công an TP.HCM mở màn đầy hứng khởi khi quật ngã ứng viên vô địch Hà Nội, trong đó Tiến Linh ghi dấu với bàn thắng bằng đầu. Thế nhưng, niềm vui không kéo dài lâu. Thất bại 0-3 trên sân Thể Công Viettel nhanh chóng chỉ ra hạn chế của đội bóng: lực lượng thiếu chiều sâu, sự chuẩn bị gấp gáp và khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ.

Dẫu vậy, đây chưa phải cú ngã quá nặng. Với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, nhiệm vụ trước mắt là tích lũy điểm số, nhất là khi gặp những đối thủ vừa tầm. HAGL - đội vừa bất ngờ cầm chân Hà Nội - vẫn bị coi là “mỏ điểm”, bởi phần lớn sức sống của họ đến từ màn trình diễn xuất thần của thủ môn Kiên Trung. Trận hòa đó cho thấy HAGL lép vế hoàn toàn: Hà Nội kiểm soát bóng tới 67,1% và tung ra 21 pha dứt điểm, song tất cả đều bị chặn đứng bởi sự xuất sắc của Kiên Trung.