Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - HAGL: Chờ màn đấu trí hấp dẫn (V-League)
(Vòng 3 V-League 2025/26) Khi cả hai đội đều không có phong độ ổn định, màn so kè giữa CA TP.HCM và HAGL tại V-League đang được người hâm mộ chờ đợi với nhiều bất ngờ khó lường.
V-League | 19h15, 28/08 | SVĐ Thống Nhất
Điểm
Lê Giang
Quang Hùng
Matheus Felipe
Gia Bảo
Huy Toàn
Quốc Cường
Endrick
Hoàng Phúc
Đức Phú
Tiến Linh
Raphael
Điểm
Trung Kiên
Du Học
Jairo
Quang Kiệt
Phước Bảo
Marciel
Hoàng Minh
Thanh Nhân
Ryan Hà
Vĩnh Nguyên
Conceiao
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Công an TP.HCM mở màn đầy hứng khởi khi quật ngã ứng viên vô địch Hà Nội, trong đó Tiến Linh ghi dấu với bàn thắng bằng đầu. Thế nhưng, niềm vui không kéo dài lâu. Thất bại 0-3 trên sân Thể Công Viettel nhanh chóng chỉ ra hạn chế của đội bóng: lực lượng thiếu chiều sâu, sự chuẩn bị gấp gáp và khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ.
Dẫu vậy, đây chưa phải cú ngã quá nặng. Với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, nhiệm vụ trước mắt là tích lũy điểm số, nhất là khi gặp những đối thủ vừa tầm. HAGL - đội vừa bất ngờ cầm chân Hà Nội - vẫn bị coi là “mỏ điểm”, bởi phần lớn sức sống của họ đến từ màn trình diễn xuất thần của thủ môn Kiên Trung. Trận hòa đó cho thấy HAGL lép vế hoàn toàn: Hà Nội kiểm soát bóng tới 67,1% và tung ra 21 pha dứt điểm, song tất cả đều bị chặn đứng bởi sự xuất sắc của Kiên Trung.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/08/2025 12:22 PM (GMT+7)