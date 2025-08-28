Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - HAGL: Chờ màn đấu trí hấp dẫn (V-League)

Sự kiện: CLB TP Hồ Chí Minh V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB LPBank HAGL

(Vòng 3 V-League 2025/26) Khi cả hai đội đều không có phong độ ổn định, màn so kè giữa CA TP.HCM và HAGL tại V-League đang được người hâm mộ chờ đợi với nhiều bất ngờ khó lường.

V-League | 19h15, 28/08 | SVĐ Thống Nhất

Công an TP.HCM
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - HAGL: Chờ màn đấu trí hấp dẫn (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - HAGL: Chờ màn đấu trí hấp dẫn (V-League) - 1
HAGL
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - HAGL: Chờ màn đấu trí hấp dẫn (V-League) - 1
Lê Giang, Quang Hùng, Matheus Felipe, Gia Bảo, Huy Toàn, Quốc Cường, Endrick, Hoàng Phúc, Đức Phú, Tiến Linh, Raphael
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - HAGL: Chờ màn đấu trí hấp dẫn (V-League) - 1
Trung Kiên, Du Học, Jairo, Quang Kiệt, Phước Bảo, Marciel, Hoàng Minh, Thanh Nhân, Ryan Hà, Vĩnh Nguyên, Conceiao

Công an TP.HCM mở màn đầy hứng khởi khi quật ngã ứng viên vô địch Hà Nội, trong đó Tiến Linh ghi dấu với bàn thắng bằng đầu. Thế nhưng, niềm vui không kéo dài lâu. Thất bại 0-3 trên sân Thể Công Viettel nhanh chóng chỉ ra hạn chế của đội bóng: lực lượng thiếu chiều sâu, sự chuẩn bị gấp gáp và khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ.

Dẫu vậy, đây chưa phải cú ngã quá nặng. Với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, nhiệm vụ trước mắt là tích lũy điểm số, nhất là khi gặp những đối thủ vừa tầm. HAGL - đội vừa bất ngờ cầm chân Hà Nội - vẫn bị coi là “mỏ điểm”, bởi phần lớn sức sống của họ đến từ màn trình diễn xuất thần của thủ môn Kiên Trung. Trận hòa đó cho thấy HAGL lép vế hoàn toàn: Hà Nội kiểm soát bóng tới 67,1% và tung ra 21 pha dứt điểm, song tất cả đều bị chặn đứng bởi sự xuất sắc của Kiên Trung.

8

-28/08/2025 12:22 PM (GMT+7)
