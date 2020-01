Trực tiếp bóng đá Brighton - Chelsea: Hậu vệ xé lưới

Thứ Tư, ngày 01/01/2020 19:24 PM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá, Brighton - Chelsea, vòng 21 Ngoại hạng Anh) Azpilicueta mở tỉ số cho Chelsea với một pha ghi bàn dễ dàng.

Premier League | 19h30, 1/1 | Falmer 0 - 1 Brighton



(H1: 0-1) Chelsea Thông tin trước trận Brighton vs Chelsea Chelsea Điểm Ryan Burn Dunk Webster Montoya Propper Bissouma Alzate Mooy Trossard Maupay Điểm Kepa James Rudiger Zouma Azpilicueta Kante Jorginho Mount Willian Pulisic Abraham Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brighton Brighton Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn 10' Azpilicueta Xem video Tình huống nổi bật 18’ Cầu thủ Brighton nằm sân Xem video Dan Burn bên phía Brighton đã phải nằm sân sau một pha va chạm cực mạnh với hậu vệ phải Chelsea Reece James. Burn sau đó đã không thể tiếp tục thi đấu. 10’ VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Xem video Mooy nỗ lực phá bóng từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, nhưng Azpilicueta có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống. 6’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Brighton có cơ hội rõ ràng đầu tiên. Alzate đi bóng chéo sân rồi dứt điểm về phía ngược lại, bóng vượt qua tầm kiểm soát của Kepa nhưng đi sạt cột dọc. 5’ Reece James dứt điểm Xem video Reece James có khoảng trống bên cánh phải và quyết định tung cú sút, nhưng pha dứt điểm của anh không quá uy lực và chính xác. 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Chelsea giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Ryan, Burn, Dunk, Webster, Montoya, Propper, Bissouma, Alzate, Mooy, Trossard, Maupay Kepa, James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Mount, Willian, Pulisic, Abraham

Lampard tin Hudson-Odoi sẽ "hồi sinh"

HLV Frank Lampard cho biết ông đã có một cuộc nói chuyện riêng thẳng thắn với cầu thủ trẻ Callum Hudson-Odoi sau quãng thời gian phong độ của anh sa sút và có tin anh bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra trên mạng xã hội. "Qua những cuộc đối thoại, tôi nghĩ cậu ấy hiểu mình phải làm gì để tiến bộ. Tôi sẽ cho cậu ấy cơ hội và tôi nghĩ các fan Chelsea sẽ ủng hộ cậu ấy hết mình", Lampard nói.

Hudson-Odoi và Lampard

Chelsea muốn Zaha

Tờ The Times cho biết sau khi được gỡ lệnh cấm chuyển nhượng, Chelsea sẽ hỏi mua ngôi sao chạy cánh Wilfried Zaha của Crystal Palace để bổ sung một mũi nhọn hoạt động bên hành lang phải của đội bóng. Zaha được cho là đã xin rời Palace mùa hè 2019 nhưng bất thành do Arsenal không đáp ứng được giá cả, nhưng anh có thể sẽ chọn Chelsea do muốn ở lại London.

Người thừa của Chelsea đắt hàng

Tờ Sky Sports đưa tin, Aston Villa đang lên kế hoạch chiêu mộ Daniel Drinkwater, cầu thủ thuộc biên chế Chelsea, nhưng đang khoác áo Burnley theo dạng cho mượn. Ở mùa giải năm nay, tiền vệ này mới được ra sân đúng 2 trận.

Lực lượng: Brighton: Izquierdo và March chấn thương Chelsea: Loftus-Cheek chấn thương. Alonso và Pulisic chưa chắc ra sân. Bên lề: Brighton thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Brighton ghi được 24 bàn thắng nhưng đã 28 lần phải vào lưới nhặt bóng. Sát thủ Tammy Abraham của Chelsea đang có 12 bàn thắng. Chelsea ghi 4 bàn, thắng 2, thua 2 trong 4 trận gần đây. Ở lượt đi, Chelsea thắng 2-0 trước Brighton trên sân nhà. Trong 5 lần chạm trán tại NHA, Chelsea toàn thắng cả 5 trận, trong đó có tới 4 chiến thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên.

