Nhận định bóng đá Argentina vs Benin: Cảm ơn và tạm biệt Leo Messi

Sự nghiệp của Lionel Messi trong màu áo tuyển Argentina bước vào những giờ đếm ngược. Cuộc đối đầu Benin tại sân Monumental lúc 6h ngày 7/10 (giờ Hà Nội) sẽ là lần cuối cùng anh cùng đồng đội nhảy vũ khúc tango, nói lời tạm biệt với người hâm mộ.

Siêu sao Argentina đến trung tâm huấn luyện mang tên mình ở Ezeiza vào chiều Chủ nhật (4/10), từ Rosario, để hội quân với đội bóng do HLV Lionel Scaloni dẫn dắt.

Messi như ngôi sao nhạc rock hội quân với Argentina. Ảnh: AFA

Toàn đội tập luyện rồi cùng thưởng thức một bữa asado - tiệc thịt nướng từng đồng hành với họ trong biết bao khoảnh khắc chung sống khó quên dưới sắc áo xanh trắng. Nhưng lần này, bữa tiệc chứa đựng cả niềm vui, xúc động, hoài niệm, ký ức và cả nỗi buồn.

Bởi vì, đó là bữa thịt nướng cuối cùng có Messi trong một đợt tập trung của tuyển Argentina. Diego Iacobelli phụ trách bếp nướng, tiếp nối nghi thức suốt nhiều năm đã trở thành điểm hẹn gắn kết cả đội.

Messi không đơn độc. Chỉ riêng cho trận đấu với Benin, người đồng hành thân thiết Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso và Nicolas Otamendi cũng trở lại.

Otamendi là một người khác đã tuyên bố chia tay tuyển Argentina sau World Cup 2026. Trong khi đó, tương lai của “Động cơ nhỏ” De Paul và cầu thủ quê Rosario, Lo Celso, vẫn còn là dấu hỏi, bởi họ chưa công khai quyết định.

“La Pulga” hạ cánh xuống Argentina từ sáng sớm thứ Sáu, cùng vợ Antonela Roccuzzo, ba con Thiago, Mateo, Ciro và mẹ Celia Cuccittini. Gia đình nghỉ tại ngôi nhà trong một khu dân cư khép kín ở Funes, gần Rosario, để tận hưởng thời gian bên những người thân yêu.

Hôm thứ Bảy, Messi đăng một story Instagram cho thấy anh theo dõi trên máy tính bảng chiến thắng đậm của CD Eldense. Đây là CLB Tây Ban Nha anh vừa mua những ngày gần đây, bổ sung vào mạng lưới các đội bóng do mình quản lý. Eldense thắng Oviedo 4-1 ở giải hạng Nhì.

Messi tập luyện trước trận đấu chia tay Argentina. Ảnh: AFA

Chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Argentina, với 125 bàn, tham gia buổi tập chiều do ban huấn luyện Scaloni tổ chức.

Sau đó, LĐBĐ Argentina (AFA) chia sẻ những hình ảnh Messi đến trung tâm: Leo bước xuống chiếc xe minibus với nụ cười rạng rỡ và phong cách như một ngôi sao nhạc rock - kính đen, tóc vuốt dựng, áo khoác xanh đồng màu với giày.

“Tôi hình dung sẽ có rất nhiều cảm xúc. Ngay từ lúc cậu ấy đặt chân vào Monumental, đó sẽ là một ngày không thể quên với tất cả chúng ta”, Scaloni nói.

“Tôi biết ơn vì được góp mặt, bởi đó sẽ là ngày của cậu ấy và những đồng đội đã mang đến cho cậu ấy niềm vui lớn nhất trong bóng đá. Tôi sẽ là một khán giả. Chúng tôi sẽ thi đấu nghiêm túc, nhưng tôi sẽ tận hưởng quãng thời gian còn lại này”.

Trận Argentina vs Benin diễn ra lúc 6h ngày 7/10 trên sân Estadio Monumental được TV360 độc quyền phát sóng.

Đội hình dự kiến:

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Giay, Otamendi, Cuti Romero, Medina; De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz; Messi, Julian Alvarez.

Benin (4-2-3-1): Djandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou; Hassane, D’Almeida; Aloko, Olaitan, Ourorou; Tosin.

Dự đoán: Argentina thắng 4-0.