Trọng tài lại sai lầm ở V.League: Khi trọng tài biên đóng vai trò quan trọng

Trọng tài biên của Việt Nam chưa dám quyết liệt Khu vực cấm địa luôn là điểm tập trung các tình huống nhạy cảm, ảnh hưởng đến trận đấu. Trợ lý được xem là cặp mắt thứ hai của trọng tài. Không phải tự nhiên mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thay đổi danh xưng "trọng tài biên" thành "trợ lý trọng tài" nhằm đề cao hơn vai trò của những người cầm lá cờ vàng - cam. Thông thường trước mỗi trận đấu, khi tổ trọng tài có lịch được phân công, họ có ít nhất hai ngày chuẩn bị. Ngoài chuyên môn trên sân, tổ trọng tài còn phải có khả năng tương tác với nhau. Họ phải giúp đỡ nhau để cùng đưa ra những quyết định chính xác nhất cho trận đấu. Tuy nhiên ở V.League hiện tại đang xảy ra một thực tế cần phản ánh. Đó là trong khi các trọng tài đang làm việc tương đối hiệu quả thì các trợ lý trọng tài bắt đầu để lại nhiều tranh cãi hơn so với những mùa giải trước. Trong nhiều tình huống, để đảm bảo an toàn, họ không dám góp ý, "đè còi" trọng tài. Họ nhiều lần im lặng cho qua trước những pha bóng "năm ăn năm thua". Lựa chọn an toàn của họ đang trở thành vấn đề mới của công tác cầm còi mùa này.