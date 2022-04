Tin mới nhất bóng đá trưa 29/4: Arsenal quyết mua Rashford, Klopp nghe lời vợ

Arsenal vẫn giữ liên lạc với Rashford

Báo chí Anh khẳng định Arsenal vẫn đang thăm dò những động tĩnh mới nhất về tương lai của tiền đạo Marcus Rashford. Đây là thời điểm mà ngôi sao người Anh đang rơi xuống vực sâu phong độ. Sự tự tin cũng đã dần mất đi và Rashford sẽ cần phải làm mới lại bản thân để tìm lại động lực thi đấu.

Rashford vẫn đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal

Bởi vậy, nhiều người tin rằng chân sút 24 tuổi sẽ quyết định rời Man United để gia nhập một đội bóng mới. Arsenal đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Rashford trong bối cảnh HLV Mikel Arteta đang rất muốn tăng cường hàng công.

Tuy nhiên, thương vụ này đang vấp phải sự phản đối từ MU khi "Quỷ đỏ" chỉ muốn bán Rashford cho một đội bóng ngoài nước Anh.

"Chân gỗ" Dembele giảm tiền để ở lại Barcelona

Tiền đạo Ousmane Dembele mới đây đã đưa ra quyết định của mình về tương lai. Theo tờ Sport, Dembele đã đồng ý giảm lương để ký hợp đồng gia hạn 2 năm với đội chủ quản Barcelona. Đây là thông tin vui dành cho HLV Xavi bởi dưới triều đại của ông, Dembele là một nhân tố rất quan trọng.

Bản thân Dembele từng muốn dứt áo ra đi hồi mùa đông nhưng mức lương 20 triệu euro/ năm của anh thực sự là trở ngại để tìm tới một bến đỗ mới. Dù vậy, sự hồi sinh của tiền đạo bị coi là "chân gỗ" tại Nou Camp đã giúp anh chiếm được niềm tin từ HLV Xavi và giờ đây, ngôi sao người Pháp hứa hẹn còn bùng nổ hơn sau khi cam kết ở lại Barca.

HLV Klopp thừa nhận ở lại Liverpool vì nghe lời vợ

Việc HLV Jurgen Klopp bất ngờ gia hạn hợp đồng với Liverpool tới năm 2026 thực sự là thông tin khá bất ngờ ở thời điểm này. Chiến lược gia người Đức từng thừa nhận muốn ra đi và tìm tới một ĐTQG để làm mới lại sự nghiệp huấn luyện. Thế nhưng, theo tiết lộ của Klopp, việc ông tiếp tục gắn bó với "The Kop" đến từ lời khuyên của vợ và ông đơn giản chỉ là làm theo lời của người bạn đời.

Hakimi bất ngờ muốn rời PSG

Hậu vệ Achraf Hakimi được cho là đang muốn rời PSG chỉ sau 1 mùa giải khoác áo đội bóng nước Pháp. Tài năng của Hakimi là điều không phải bàn cãi nhưng sự phức tạp nơi phòng thay đồ PSG là điều khiến tuyển thủ Ma-rốc không còn muốn gắn bó với đội bóng này.

PSG từng bỏ ra 67 triệu euro để mang Hakimi về sân Công viên các hoàng tử hồi mùa hè năm ngoái nhưng những đóng góp của Hakimi là chưa thực sự tương xứng với mức phí mà nhà vô địch Ligue 1 bỏ ra.

Mourinho muốn tái hợp bộ đôi Dalot - Matic

HLV Jose Mourinho vừa yêu cầu AS Roma chiêu mộ bộ đôi học trò cũ Diogo Dalot và Nemanja Matic từ Man United. Với việc Dalot nhiều khả năng sẽ rời MU khi HLV Ten Hag nắm quyền tại Old Trafford, cơ hội để Mourinho tái ngộ cậu học trò đồng hương là khá cao. Trong khi đó, Matic sẽ chính thức chia tay MU khi mùa giải năm nay khép lại và AS Roma là bến đỗ phù hợp với ngôi sao người Serbia.

