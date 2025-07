Tin mới nhất bóng đá sáng 30/7: Gyokeres khiến website bán hàng của Arsenal quá tải

Gyokeres khiến website bán hàng của Arsenal quá tải

Arsenal hoàn tất thương vụ chiêu mộ Gyokeres từ Sporting Lisbon vào ngày 26/7. Trong trận giao hữu với Newcastle United tại sân vận động quốc gia Singapore, Gyokeres được giới thiệu trước đám đông và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt. Anh được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho vị trí trung phong mà Arsenal tìm kiếm bấy lâu.

Áo số 14 mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ Arsenal. Số áo này từng thuộc về huyền thoại Thierry Henry, chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB. Dù từng muốn khoác áo số 9, Gyokeres vẫn vui vẻ nhận số 14, càng khiến anh được yêu mến bởi người hâm mộ.

Gyokeres khiến các fan Arsenal sôi sục

Để chào mừng bản hợp đồng mới, Arsenal tung chương trình khuyến mãi in tên Gyokeres và số 14 miễn phí trên áo đấu mùa mới, thay vì mức giá thông thường 16 bảng cho mỗi lần in áo. Chương trình này thu hút lượng lớn người hâm mộ, khiến website bán hàng của Arsenal tạm thời sập do lưu lượng truy cập quá tải.

Tân binh Mastantuono bị cấm tập luyện cùng Real Madrid

Theo nhà báo Alvaro Esteban từ Remontada Blanca cho biết, tân binh Mastantuono của Real Madrid chưa thể hội quân cùng các đồng đội mới. Cầu thủ 17 tuổi này phải chờ đến sinh nhật 18 tuổi vào ngày 14/8 tới đây mới được phép tập luyện cùng đội dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso. Việc đó khiến ngôi sao này phải tập riêng trong khoảng thời gian hiện tại. Đây là quy định ở Tây Ban Nha nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của các cầu thủ trẻ.

Messi và Jordi Alba sẵn sàng cho trận mở màn Leagues Cup

Inter Miami sẽ tiếp đón Atlas vào 6h30, ngày 1/8 tại sân Chase ở Miami, khởi đầu hành trình tại Leagues Cup. Sân chơi này vào năm nay mở ra cơ hội để Inter Miami bổ sung thêm danh hiệu vào bảng thành tích sau chức vô địch năm 2023. HLV Javier Mascherano xác nhận Lionel Messi và Jordi Alba sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Atlas.

Mbappe chính thức nhận áo số 10 tại Real Madrid

Kylian Mbappe chính thức được trao áo số 10 tại Real Madrid, tiếp nối huyền thoại Luka Modric vừa rời đội. Mùa giải trước, anh mặc áo số 9. Trước đây, Mbappe từng khoác áo số 10 tại Monaco. Tiền đạo này đã ghi 44 bàn trong 59 trận cho Real Madrid và đang hướng tới bước tiến mới trong sự nghiệp tại sân Bernabeu.