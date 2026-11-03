Tin mới nhất bóng đá sáng 3/11: HLV Roma ủng hộ MU & Carrick vượt khó

HLV Roma ủng hộ MU & Carrick vượt khó

Trả lời truyền thông trước cuộc chạm trán MU (3h, 4/11), HLV Gian Piero Gasperini của AS Roma khẳng định sẽ không chủ quan bất chấp đối thủ sa sút: "MU đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt kết quả, nhưng chúng tôi không thể để điều đó làm mình phân tâm. Họ vẫn là đội bóng mạnh, có những cầu thủ đẳng cấp. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu như thể đối đầu với phiên bản mạnh nhất của MU".

Mặt khác, Gasperini cũng từ chối so sánh tình cảnh của HLV Michael Carrick hiện tại với bản thân khi dẫn dắt Inter Milan năm 2011, thời điểm ông chỉ tại vị 3 trận: "Mỗi trường hợp đều khác nhau. Tôi không biết chi tiết cụ thể về tình hình của MU. Bạn có thể trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng sau đó lấy lại cân bằng và tiếp tục tiến lên. Tôi không ở Inter lâu, chỉ 3 trận, vì vậy không thấy có cơ sở nào để so sánh với Carrick cả".

Harry xác nhận sắp gia hạn hợp đồng với Bayern Munich

Thông qua Foot Mercato, Harry Kane xác nhận quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đang diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh đó, đương kim Quả bóng vàng lạc quan về việc đôi bên sớm tìm thấy tiếng nói chung trong bối cảnh hợp đồng cũ hết hạn vào cuối mùa giải:

"Tôi nghĩ giờ chỉ còn là vấn đề vài ngày nữa thôi. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận hiệu quả vào cuối tuần và hôm nay chúng tôi đã lặp lại chúng, vì vậy, vâng, tôi biết tôi cứ nói rằng chúng tôi sắp đạt được thỏa thuận, nhưng giờ thì chúng tôi đã rất gần rồi. Các chi tiết vẫn chỉ là chi tiết, như trong bất kỳ hợp đồng nào".

Anthony Gordon thừa nhận chưa có phong độ tốt ở Barcelona

Trong cuộc họp báo trước trận Barcelona - Aston Villa (3h, 4/11), Athony Gordon đã tự chấm màn trình diễn cá nhân tại Barca điểm 7.5/10. Cầu thủ người Anh đầu quân cho đội chủ sân Nou Camp từ Newcastle vào mùa hè với giá 70 triệu euro, đóng góp 3 bàn và 5 kiến tạo trên mọi đấu trường.

"Tôi cần thời gian để thực sự ổn định và trưởng thành. Khi điều đó xảy ra, các bạn sẽ thấy được những phẩm chất tốt nhất của tôi, điều mà chắc chắn các bạn chưa từng thấy trước đây", trích lời Gordon.