Tin mới nhất bóng đá sáng 26/10: Pep Guardiola tự tin Man City sẽ không giống MU

Pep Guardiola tự tin Man City sẽ không giống MU

Trả lời phỏng vấn mới đây, Pep Guardiola tự tin Man City sẽ không rơi vào hoàn cảnh của MU nếu ông ra đi. "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với MU. Nếu CLB suy sụp chỉ vì 1 người ra đi, đó là tín hiệu cực xấu. Tôi tin rằng Man City sẽ mắc lỗi lầm nhưng họ có thể sửa chữa mà không có tôi. Tôi biết những chàng trai này có thể làm được".

Pep Guardiola

PSG phải trả tiền cho Mbappe

Theo quyết định mới nhất từ Ủy ban kháng cáo của bóng đá Pháp, PSG sẽ phải trả 55 triệu euro cho Kylian Mbappe. Số tiền này bao gồm 3 tháng lương và các khoản thưởng khác mà PSG đã hứa trao cho cầu thủ người Pháp. Sau khi từ chối hòa giải, Mbappe kiện ra Ủy ban pháp lý và giành chiến thắng. Đội bóng thành Paris lựa chọn kháng cáo nhưng không thành công.

Bayern Munich chỉ có 10% cơ hội giữ chân Davies

Theo báo chí Đức, Bayern Munich chỉ còn khoảng 10% cơ hội giữ chân Alphonso Davies. Nguyên nhân là bởi hậu vệ cánh người Canada kiên quyết đòi mức lương quá cao. Trong khi đó, đội bóng xứ Bavaria cũng giữ quan điểm không đáp ứng yêu cầu của Davies. Những cuộc đàm phán gần đây đều rơi vào bế tắc.

Antonio phải mặc áo thiết kế riêng

Theo The Sun, tiền đạo Michal Antonio phải mặc áo có thiết kế riêng so với đồng đội. Đó là phần cổ có đường cắt để rộng hơn so với những áo đấu khác của West Ham. Phần thiết kế này không ảnh hưởng tới màu sắc tổng thể của trang phục thi đấu nên ban tổ chức Ngoại hạng Anh chấp nhận. Trước đó, Antonio thường tự làm điều đó vì quá chật.

Jack Grealish chỉ ra đối thủ khó nhằn nhất

Trong cuộc phỏng vấn mới Men in Blazers, Jack Grealish tiết lộ đối thủ khó chịu nhất từng phải đối đầu là Kyle Walker. "Tôi chắc chắn là anh ấy (Kyle Walker). Thật may là tôi và Kyle giờ đã là đồng đội của nhau. Trước khi tôi chuyển sang Man City, tôi đã thi đấu cho Aston Villa nhiều năm và khi tôi biết phải đối đầu với Kyle Walker, đó sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn".

