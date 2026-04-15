Tiết lộ chấn động về cái chết của huyền thoại Diego Maradona

Hình ảnh trong phiên tòa xét xử lại.

Mới đây, phiên tòa xét xử lại về cái chết của huyền thoại Diego Maradona diễn ra tại San Isidro, thủ đô Buenos Aires. Công tố viên cáo buộc đội ngũ y tế của Maradona là một nhóm nghiệp dư, đã bỏ mặc huyền thoại tuyển Argentina giữa một loạt dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng; gián tiếp đẩy ông đến cái chết.

Luật sư Fernando Burlando, đại diện cho hai con gái Dalma và Gianinna Maradona, khẳng định trước tòa: "Ông ấy đã bị sát hại". Đây là cáo buộc nặng nề nhất, đẩy vụ án từ một nghi vấn sai sót y khoa sang hướng trách nhiệm hình sự nghiêm trọng.

Bảy bị cáo, bao gồm bác sĩ phẫu thuật thần kinh Leopoldo Luque, bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov cùng nhiều nhân viên y tế khác, bị truy tố tội ngộ sát do cẩu thả. Một bị cáo thứ tám sẽ bị xét xử riêng trong thời gian tới. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức án từ 8 đến 25 năm tù.

Theo cáo trạng, Maradona qua đời vào năm 2020, trong một không gian được mô tả bằng 2 từ "kinh hoàng", nơi ông được chăm sóc sau ca phẫu thuật loại bỏ cục máu đông ở não. Công tố viên cho rằng đội ngũ y tế đã không tuân thủ quy trình điều trị cơ bản, không cung cấp sự giám sát cần thiết và phớt lờ nhiều dấu hiệu cảnh báo về tình trạng sức khỏe đang xấu đi của Maradona.

Kết quả giám định pháp y cho thấy Maradona gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trước khi qua đời. Ông mắc bệnh cơ tim giãn, khiến tim phình to và suy yếu, viêm cơ tim và xơ gan. Đáng chú ý, chuyên gia khám nghiệm Mauricio Cassinelli tiết lộ trái tim của ông nặng gấp đôi bình thường. Maradona được cho đã nằm trong tình trạng đau đớn suốt nhiều giờ, ở một căn phòng tối trước khi lên cơn đau tim dẫn đến tử vong..

Phiên tòa xét xử mới nhất tiết lộ thêm nhiều thông tin chấn động. Maradona vẫn uống bia vào buổi sáng và pha thuốc ngủ vào rượu khi uống ban đêm, dù ông đang điều trị bệnh. Maradona không được các nhân viên hỗ trợ tắm rửa đúng cách, mà tắm bằng cách dùng vòi nước xả trực tiếp.

Công tố viên đưa tấm ảnh cuối đời của Maradona.

Công tố viên Patricio Ferrari đưa tấm ảnh cuối cùng của Maradona, nằm ngửa với bụng phình to, chiếc áo bị kéo lên. Ông nói: "Đây là cách Maradona ra đi".

Ngược lại, phía bào chữa cho đội ngũ bác sĩ phủ nhận mọi cáo buộc. Họ cho rằng cái chết của Maradona là điều không thể tránh khỏi do tiền sử bệnh lý phức tạp kéo dài nhiều năm, bao gồm cả nghiện rượu và ma túy.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều tháng với gần 100 nhân chứng, bao gồm các thành viên gia đình và vợ cũ Claudia Villafane. Đây không chỉ là một cuộc chiến pháp lý, mà còn là nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho cái chết của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Maradona, sinh năm 1960, được mệnh danh là "Cậu bé vàng" của làng túc cầu. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Maradona là cùng Argentina vô địch World Cup 1986, nơi mà hai khoảnh khắc “bàn tay của Chúa” và cú solo ghi bàn từ giữa sân đã thành biểu tượng bất tử của bóng đá.

Trước khi qua đời, sức khỏe của Maradona đi xuống trầm trọng vì nghiện rượu và thuốc lá. Cái chết của Maradona gây xót xa vì nó diễn ra đột ngột và Cậu bé vàng không kịp để lại lời trăn trối.