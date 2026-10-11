Tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng công, HLV Kim Sang-sik 'cầu viện' Tiến Linh?

Kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, bài toán nhân sự trên hàng công đội tuyển Việt Nam càng trở nên cấp bách hơn với HLV Kim Sang-sik. Trước mắt, ngay ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc không có được sự phục vụ của cả 3 tiền đạo nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên vì chấn thương.

Chưa kể, tiền đạo Olaha Mạnh Đức dù đã có quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Xem như phương án sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch, phục vụ cho quá trình chuẩn bị Asian Cup 2026 của HLV Kim Sang-sik đã phá sản.

Tiến Linh sẵn sàng trở lại đội tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ rất kỳ vọng vào nhóm cầu thủ Việt kiều nhưng họ cũng chưa cho thấy nhiều điểm sáng, thậm chí không đạt yêu cầu chuyên môn. Trong những phút được ra sân thi đấu, Ngô Đăng Khoa đóng góp rất ít cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này chưa phải phương án nhân sự phù hợp ở thời gian tới.

Ở vị trí trung phong cắm, Williams Minh Hoàng liên tục được xếp đá chính, đặc biệt là khi Phạm Gia Hưng trở về Việt Nam vì lý do gia đình còn Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương. Minh Hoàng thi đấu năng nổ, nhiệt tình và có 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Nhưng thực tế chỉ ra rằng số lượng cơ hội nguy hiểm hoặc những pha bóng thuận lợi mà Williams Minh Hoàng bỏ lỡ rất nhiều. Tiền đạo sinh ra tại Anh có nhiều phẩm chất tốt, đóng góp vào lối chơi chung nhưng còn khoảng cách rất xa để anh có thể trở thành ngôi sao thực thụ và gánh vác đội tuyển Việt Nam ở sân chơi như Asian Cup.

Nguyễn Tiến Linh bị chính HLV Kim Sang-sik gạch tên từ đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026 và liên tiếp vắng mặt ở ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup. Trong 8 năm qua, chưa bao giờ tiền đạo sinh năm 1997 vắng mặt ở các giải đấu lớn nhiều như vậy.

Tuy nhiên, đây là thời điểm mà cầu thủ của CLB Công an TP.HCM nổi lên như phương án nhân sự cũ mà mới cho đội tuyển Việt Nam. Anh ghi 1 bàn ở V.League và 1 bàn ở ASEAN Club Championship sau 4 trận, con số không hề tồi.

Giai đoạn vừa qua, Nguyễn Tiến Linh từ bỏ hình ảnh của một tiền đạo thi đấu trong vòng cấm. Anh di chuyển rộng hơn, sẵn sàng phát triển bóng cho đồng đội. Khả năng tận dụng cơ hội của ngôi sao sinh năm 1997 được cải thiện đáng kể.

Ở V.League, các tiền đạo nội dần thất thế khi chỉ có Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Văn Tùng được đá chính nhiều nhất. Nhưng bộ đôi này chưa chạm đến đẳng cấp mà Tiến Linh từng thể hiện trong quá khứ. Nếu HLV Kim Sang-sik “cầu viện”, chắc chắn Tiến Linh sẵn sàng cho sự trở lại và giành một suất dự Asian Cup 2027.