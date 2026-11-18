Thủ môn Trần Trung Kiên mất điểm trầm trọng

Trên sân Thiên Trường, ĐT Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số ở phút 19. Tuy nhiên, lợi thế ấy không được thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo toàn. Phút 86, trung vệ đội trưởng Valerii Kichin đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho ĐT Kyrgyzstan sau một tình huống phạt góc.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở những phút cuối. Phút 88, Joel Kojo đưa bóng vào lưới ĐT Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó cầu thủ ĐT Kyrgyzstan phạm lỗi với Trần Trung Kiên. Tưởng như đội chủ nhà đã thoát khỏi một tình huống nguy hiểm, nhưng chỉ ít phút sau, thủ môn sinh năm 2003 lại mắc sai lầm khó bào chữa.

Thủ môn Trần Trung Kiên bất lực nhìn bóng bay vào lưới sau cú dứt điểm của Erbol Atabaev. Ảnh chụp màn hình.

Trong lúc ĐT Việt Nam đang triển khai bóng ở phần sân đối phương, Trần Trung Kiên bất ngờ dâng cao, bỏ lại khoảng trống lớn trước khung thành. Quan sát thấy thủ môn đội chủ nhà đứng xa vị trí, Erbol Atabaev quyết định tung cú sút từ phần sân nhà. Bóng đi qua đầu Trần Trung Kiên rồi bay vào lưới, giúp ĐT Kyrgyzstan nâng tỷ số lên 2-1 và hoàn tất màn ngược dòng.

Pha xử lý này khiến nhiều người hâm mộ không hiểu vì sao Trần Trung Kiên lại lựa chọn vị trí mạo hiểm như vậy, nhất là khi tình huống tấn công của ĐT Việt Nam không đòi hỏi thủ môn phải dâng cao đến thế.

Trên mạng xã hội, thủ thành HAGL nhận về nhiều bình luận tiêu cực. Tài khoản AmbitiousCapybara9644 nhận xét: “Patrick thi đấu tập trung bao nhiêu thì Trần Trung Kiên chủ quan, lơ là bấy nhiêu”.

Một CĐV có tên 204 cũng bày tỏ sự thất vọng: “Một pha ra cản phá không dứt khoát, một pha ngớ ngẩn đứng ngoài vòng 16m50 khi bóng ở gần vạch giữa sân. Đủ để ĐT Việt Nam thua ngược trước ĐT Kyrgyzstan”.

Trong khi đó, tài khoản Tấn Hưng cho rằng Trần Trung Kiên đã bộc lộ vấn đề từ trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc: “Trận gặp U23 Trung Quốc đã thấy không ổn rồi. Bắt còn chán hơn Cao Văn Bình”.

Một số ý kiến khác cũng đặt dấu hỏi về phong độ của thủ môn trẻ. CĐV Quang Đông nhận xét Trần Trung Kiên có những trận đấu thiếu tập trung, còn Trần Hùng cho rằng các cầu thủ thuộc lứa U23 vẫn cần thêm thời gian để đáp ứng yêu cầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Thất bại trước ĐT Kyrgyzstan khiến ĐT Việt Nam lỡ cơ hội vô địch Casper Cup 2026. Với cá nhân Trần Trung Kiên, màn trình diễn trên sân Thiên Trường rõ ràng là một bước lùi đáng tiếc, đặc biệt trong bối cảnh anh đang cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đề cập là tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai của ĐT Việt Nam, khi thủ môn Trần Trung Kiên không có được sự tập trung cần thiết.Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, Trần Trung Kiên đã chưa đọc tốt tình huống và cần rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông cũng mong người hâm mộ có cái nhìn chia sẻ với thủ thành trẻ, nhất là trong bối cảnh cầu thủ chưa có nhiều cơ hội thi đấu ở đội tuyển quốc gia.“Ở bàn thua thứ hai, Trần Trung Kiên đã mất tập trung và không đọc được tình huống. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ rút ra bài học để tiếp tục tiến bộ trong tương lai. Thời gian qua, Trần Trung Kiên không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, cậu ấy cũng phải chịu những áp lực nhất định về tâm lý và tinh thần”, HLV Kim Sang-siknhận xét.HLV Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh rằng sai sót cá nhân là điều có thể xảy ra trong bóng đá, đặc biệt với vị trí thủ môn, nơi một khoảnh khắc thiếu chính xác có thể tạo ra áp lực rất lớn. Ông cho rằng trách nhiệm trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai không chỉ thuộc về cá nhân Trần Trung Kiên mà còn liên quan đến khâu tổ chức phòng ngự của toàn đội.