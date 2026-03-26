Thêm CLB của cầu thủ nhập tịch Indonesia có thể bị LĐBĐ Hà Lan xử thua 0-3

Sau vụ Dean James, đến lượt hậu vệ tuyển Indonesia Nathan Tjoe-A-On (Willem II) trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hà Lan khi bị CLB TOP Oss (Hạng 2 Hà Lan) khiếu nại liên quan đến hộ chiếu và giấy phép lao động.

Theo truyền thông Hà Lan, TOP Oss đã gửi đơn lên LĐBĐ Hà Lan (KNVB), yêu cầu tổ chức lại trận thua 1-3 trước Willem II ở vòng 31 giải Hạng 2 Hà Lan, với lý do Nathan Tjoe-A-On không đủ điều kiện thi đấu. Ở trận này, cầu thủ 24 tuổi đá trọn 90 phút và góp sức giúp Willem II giành chiến thắng.

Động thái của TOP Oss được cho là "đi theo" NAC Breda (GIải VĐQG Hà Lan), đội trước đó cũng gây tranh cãi khi yêu cầu đá lại trận gặp CLB Go Ahead Eagles vì trường hợp tương tự với Dean James.

NAC cho rằng James không có hộ chiếu Hà Lan, bị xếp diện ngoài EU, từ đó ảnh hưởng đến điều kiện đăng ký và giấy phép lao động.

Phản ứng về vụ việc, CLB Willem II tỏ ra bình tĩnh trước khiếu nại từ TOP Oss và cho biết sẵn sàng hợp tác nếu KNVB tiến hành điều tra. CLB này cũng khẳng định họ có đầy đủ cơ sở pháp lý khi sử dụng Nathan Tjoe-A-On.

“Chúng tôi không tham gia suy đoán. Mọi việc đang được xem xét theo quy trình và CLB tin tưởng vào kết luận cuối cùng” - phía Willem II cho biết.

Mùa này, Nathan Tjoe-A-On là trụ cột của Willem II với 29 lần ra sân, góp phần giúp đội bóng duy trì phong độ ấn tượng tại giải Hạng 2 Hà Lan. Trước đó, KNVB cho biết vấn đề này là trường hợp phức tạp, liên quan đến nhiều quy định về quốc tịch và lao động, nên cần thêm thời gian để đưa ra kết luận cuối cùng.

Việc Dean James, Nathan Tjoe-A-On nhập tịch Indonesia và thi đấu cho xứ "vạn đảo" khiến họ mất quốc tịch Hà Lan dù vẫn còn Hộ chiếu, theo quy định nước này.

Động thái này cũng khiến hai tuyển thủ Indonesia sẽ bị xếp vào diện cầu thủ ngoài Liên minh châu Âu (EU), kéo theo yêu cầu bắt buộc về giấy phép lao động và mức lương tối thiểu theo quy định để đáp ứng yêu cầu thi đấu.