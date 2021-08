Thầy Park sẽ làm mới hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam?

Thang đo đẳng cấp cho đội tuyển Việt Nam Giá thuê sân Mỹ Đình và sức hút từ đội tuyển Việt Nam Mục tiêu nào thiết thực với đội tuyển Việt Nam?

Trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho hai nhân tố mới là: Hồ Tuấn Tài và Phạm Tuấn Hải. Bên cạnh đó, những gương mặt quen thuộc vẫn là: Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. Công Phượng không góp mặt vì lý do cá nhân. Trong số này, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Toàn là hai gương mặt đều đã khẳng định được vị trí trong đội hình với phong độ ấn tượng. Hà Đức Chinh là tiền đạo mang tính dự bị chiến lược của đội tuyển Việt Nam trong những thời điểm mà ông Park cần tạo ra một sự thay đổi.

Nguyễn Tiến Linh vẫn là cầu thủ được đánh giá cao nhất thời điểm hiện tại. Trước thời điểm lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra, AFC đã đặt kỳ vọng vào tiền đạo này. Trên fanpge Asian Cup có viết: “Trong quá khứ, không một cầu thủ nào của tuyển Việt Nam ghi bàn nhiều hơn tiền đạo Tiến Linh ở một kì vòng loại World Cup, với 5 pha lập công. Ngôi sao này liệu có tiếp tục tỏa sáng trong màu áo tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022 vào tháng 9 tới đây?”.

Hồ Tuấn Tài là một sự lựa chọn mới của thầy Park. Ảnh: VFF

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tiền đạo Tiến Linh có 5 bàn cho đội tuyển Việt Nam, sánh ngang thành tích của cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn cũng ghi được tại vòng loại World Cup 2002. Các pha lập công của Tiến Linh gồm 2 bàn vào lưới UAE (lượt đi và về), 2 bàn vào lưới Indonesia (lượt đi và về) cùng 1 pha lập công vào lưới Malaysia ở lượt về trên đất UAE.

Sau khi Anh Đức chia tay đội tuyển, Tiến Linh đang trở thành trung phong số 1 của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn nói rằng, ông thiếu tiền đạo. Kể từ sau AFF Cup 2018, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã lên kế hoạch tìm những tiền đạo tiềm năng cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai, tuy nhiên, việc các câu lạc bộ V.League quá ưu tiên sử dụng tiền đạo ngoại khiến các cầu thủ trẻ không có nhiều cơ hội. Vì thế mà suốt thời gian qua, ông Park đã phải xoay tua quanh Tiến Linh, Đức Chinh ở vị trí trung phong. Còn ở các vị trí dạt cảnh, những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức, Quang Hải vẫn là những lựa chọn quen thuộc.

Hai tân binh Hồ Tuấn Tài và Phạm Tuấn Hải được triệu tập lần này cũng là cơ hội để ông Park làm mới hàng tiền đạo. Hồ Tuấn Tài từng được ông Park triệu tập vào cuối năm 2020 nhưng anh không may gặp chấn thương ngay đầu trận giao hữu với U22 nên đã không có cơ hội thể hiện. Lần tập trung này có thể là cơ hội cho Tuấn Tài.

Hồ Tuấn Tài chia sẻ: “Đợt đầu tiên lên tập trung tôi đã không may mắn khi gặp phải chấn thương. Lần tập trung này tôi đã sẵn sàng cả về tinh thần và thể lực để có thể tập luyện và thi đấu ở chặng đường sắp tới. Tôi hi vọng may mắn sẽ đến với tôi trong quá trình tập luyện, sẽ không dính chấn thương nữa và thể hiện tốt khả năng của mình. Những cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo trên đội tuyển đều là những cầu thủ tốt nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đã lên đội tuyển thì cơ hội chia đều cho tất cả. Ai có đủ sự quyết tâm và sự tự tin thì sẽ giành được vị trí đá chính”.

Tiền đạo xứ Nghệ từng góp mặt trong đội hình của các đội tuyển quốc gia trước đây. Dưới thời ông Park, anh vẫn chưa có cơ hội ở bất kỳ giải đấu chính thức nào. Với sự vắng mặt của Công Phượng, đó là dịp để Tuấn Tài có thể được chọn là kép chính.

Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải là sự lựa chọn đầy bất ngờ của thầy Park. Tiền đạo sinh năm 1998 trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội. Tuấn Hải cùng lứa với những tên tuổi Việt Anh, Đình Trọng và Quang Hải thi đấu rất hay ở các giải trẻ của bóng đá Việt Nam trước đây. Tại V.League 2021, Tuấn Hải đã chơi ấn tượng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với lối chơi kỹ thuật và nhanh, Tuấn Anh cũng có thể là giải pháp chiến thuật mới của ông Park.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng, đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ, cần phải chuẩn bị nghiêm túc. Với một hàng hậu vệ, tiền vệ ổn định và có nhiều lựa chọn, ông Park lúc này chỉ còn tính toán cho hàng tiền đạo.

Đội tuyển Việt Nam đổi lịch đến Saudi Arabia Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 5/8 đến ngày 25/8. Sau đó, toàn đội sẽ lên đường di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 26/8 để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đội chủ nhà. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng một số điều kiện khách quan khác, lịch trình của đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi. Cụ thể, ông Park và các học trò sẽ di chuyển đến Saudi Arabia vào ngày 28/8, muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu. Đồng thời, toàn đội sẽ được bay thẳng từ Hà Nội đến thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), thay vì phải bay nối chuyến từ Dubai như dự kiến trước đó. Trong những ngày vừa qua, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của trợ lý Lee Young-jin đã thực hiện nội dung củng cố thể lực và triển khai các bài tập liên quan đến kỹ, chiến thuật. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ kết thúc thời gian cách ly y tế và trở lại đội tuyển vào ngày 11/8. Liên quan đến tình hình nhân sự của tuyển Việt Nam, tiền vệ Tuấn Anh đã hồi phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn vẫn cần 2-3 buổi tập riêng để hồi phục hoàn toàn, còn Tiến Linh do có dấu hiệu quá tải cơ dễ dẫn đến chấn thương nên tiếp tục luyện tập dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. H.H

