Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Arsenal tìm lại chính mình, Chelsea lo công làm thủ phá

Arsenal - Leeds United, 18h30, 10/10, vòng 6 Ngoại hạng Anh

Ở vòng đấu trước, Arsenal khiến tất cả choáng váng khi nhận thất bại với tỷ 0-3 trước Brighton. HLV Mikel Arteta chỉ trích các học trò vì thiếu sự “tôn trọng” trong cách thi đấu.

Tuy nhiên, nỗi thất vọng nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui vào thời điểm kỳ nghỉ dài khi đội tuyển quốc gia tập trung. Arsenal xác nhận Arteta đã ký hợp đồng dài hạn mới, qua đó tiếp tục duy trì mối quan hệ với vị HLV sở hữu tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử đội bóng nam của CLB, ở mức 61%.

HLV Arteta đã giúp Arsenal giành chiến thắng trong cả 5 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Trong giai đoạn này, nhà đương kim vô địch chỉ để thủng lưới 1 lần, đồng thời ghi tới 10 bàn vào lưới đối phương. Lần gần nhất Arsenal không thể ghi bàn trong 1 trận sân nhà tại giải đấu cao nhất nước Anh là cuộc đối đầu với Liverpool hôm 8/1.

Arsenal nỗ lực cải thiện phong độ

Trong khi đó, Leeds vẫn chưa phải nhận bất kỳ trận thua nào tại Ngoại hạng Anh sau 5 vòng đấu. Đội bóng của Daniel Farke đã làm được điều mà Arsenal không thể: giành điểm trước Brighton.

Giành được 9 điểm sau 5 trận, Leeds hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Farke cũng sở hữu thành tích phòng ngự tốt nhất giải khi mới nhận 3 bàn thua.

Tuy nhiên, Leeds từng phải nhận tới 9 bàn thua trước Arsenal ở mùa giải trước. Họ lần lượt thất bại 0-5 tại Emirates và 0-4 trên sân nhà. Những kết quả đó đồng nghĩa Leeds đã thua cả 8 lần đối đầu gần nhất với nhà đương kim vô địch vốn đang bị tổn thương.

Hàng phòng ngự Arsenal đã hoàn toàn sụp đổ tại sân Amex. Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của họ là Leeds, đội bóng mới ghi 7 bàn. Arsenal vẫn có thể tạo ra khác biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. "Pháo thủ" được kỳ vọng sẽ trở lại với chiến thắng và nhanh chóng lấy lại đà hưng phấn.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 1-0 Leeds United Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres Leeds United: Trafford; Justin, Muharemovic, Elvedi; Bogle, Tanaka, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Okafor, Calvert-Lewin

Chelsea - Bournemouth, 21h, 10/10, vòng 6 Ngoại hạng Anh

Chelsea sẽ tiếp đón Bournemouth tại Stamford Bridge với mục tiêu chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng ở giải đấu cao nhất nước Anh.

"The Blues" liên tục ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ, nhưng không phải chiến lược bền vững. Thực tế đã chứng minh điều đó.

Chelsea khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng trước Fulham tại Craven Cottage, trận đấu mà họ cần ghi 3 bàn để giành trọn 3 điểm. Sau đó, Chelsea phải ghi tới 4 bàn mới có thể đánh bại Brighton. Tại League Cup, đội bóng này thậm chí bị Leeds United dẫn trước 2-0 nhưng vẫn lội ngược dòng để giành chiến thắng 6-3.

Tuy nhiên, kể từ khi để thua Arsenal tại Emirates, đội bóng của Alonso vẫn chưa thể giành thêm chiến thắng nào ở giải vô địch quốc gia. Đội bóng phía tây London đang gặp khó khăn vì hàng phòng ngự thiếu chắc chắn, liên tục để đối phương tạo ra cơ hội và mắc những sai lầm cơ bản. Đáng chú ý, Chelsea chưa thể giữ sạch lưới hoặc hạn chế bất kỳ đối thủ nào ghi dưới 2 bàn trong các trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Hàng công và tuyến phòng ngự Chelsea có sự chênh lệch đáng kể

Trong khi đó, Bournemouth chắc chắn muốn tận dụng sự thiếu ổn định của Chelsea dưới thời Alonso, dù họ cũng có khó khăn riêng. Đội bóng của HLV Marco Rose hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau khởi đầu không có chiến thắng nào.

Nhưng Bournemouth vẫn có điểm sáng. Chiến thắng 2-1 trước Sociedad ở Europa League, cùng màn vùi dập Lincoln City với tỷ số 4-0 tại League Cup đã lý giải vì sao bầu không khí xung quanh Bournemouth vẫn có những tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho trận đấu gặp Chelsea có vấn đề. Bournemouth tiếp tục chịu tổn thất khi tiền vệ trụ cột Alex Scott, người từng nằm trong tầm ngắm chuyển nhượng của Chelsea, dính chấn thương đùi.

2 lần gần nhất hành quân đến Stamford Bridge, Bournemouth đều ra về với kết quả hòa 2-2. Rose sẽ hy vọng những kết quả tích cực đó tiếp thêm động lực cho các học trò, qua đó tránh phải nhận thất bại thứ 3.

Sức mạnh tấn công của Chelsea có thể giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm của họ chưa cho thấy đủ cơ sở để người hâm mộ đặt niềm tin vào 3 điểm trước Bournemouth.