Tại sao HLV Kim Sang-sik gạch tên Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Hoàng Đức...?

Lộ nguyên nhân HLV Kim Sang-sik không triệu tập Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Hoàng Đức... lên ĐT Việt Nam

Theo danh sách ĐT Việt Nam vừa được công bố, ba thủ môn được triệu tập gồm Trần Trung Kiên, Patrik Lê Giang và Nguyễn Văn Việt. Ở hàng phòng ngự có Phan Tuấn Tài, Lương Chí Khải, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Nhật Minh, Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Vĩ và Phạm Lý Đức.

Các tiền vệ được lựa chọn gồm Nguyễn Hai Long, Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Ngọc Sơn, Phạm Minh Phúc, Võ Hoàng Minh Khoa và Nguyễn Quang Vinh. Trong khi đó, hàng tiền đạo có Nguyễn Văn Tùng, Olaha Michael, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Việt Cường và Nguyễn Đình Bắc.

Đoàn Văn Hậu đang có phong độ tốt trong màu áo CLB CAHN. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, đây là danh sách triệu tập đã được điều chỉnh so với phương án ban đầu. Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định lùi thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027 từ tháng 1 xuống tháng 12/2027, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo để HLV Kim Sang-sik điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho ĐT Việt Nam.

Việc Asian Cup 2027 được lùi thời điểm tổ chức giúp HLV Kim Sang-sik có thêm thời gian thử nghiệm đội hình, tìm kiếm những nhân tố mới và xây dựng lực lượng cho các mục tiêu dài hạn. Vì vậy, đợt FIFA Days tháng 11 được xem là cơ hội thích hợp để trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, những gương mặt mới nhằm đánh giá năng lực, khả năng thích nghi với chiến thuật và triển vọng đóng góp cho đội tuyển.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ trụ cột đang phải đối mặt với tình trạng quá tải hoặc chấn thương sau thời gian thi đấu liên tục. Việc không triệu tập những cầu thủ này ở một đợt tập trung mang tính thử nghiệm là quyết định hợp lý, vừa giúp họ có thời gian hồi phục, vừa tạo điều kiện để ban huấn luyện kiểm tra chiều sâu lực lượng.

Nhiều trụ cột quen mặt vắng mặt ở danh sách triệu tập ĐT Việt Nam trong tháng 11. Ảnh: VFF.

Do đó, sự vắng mặt của Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hoàng Đức hay một số trụ cột khác không đồng nghĩa với việc họ đã hết thời hoặc không còn nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Đây chủ yếu là sự điều chỉnh nhân sự mang tính chiến lược, hướng đến việc phát hiện và bổ sung những nhân tố phù hợp cho ĐT Việt Nam.

Khi bước vào các giải đấu chính thức, những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có đẳng cấp và duy trì được phong độ tốt hoàn toàn có thể trở lại đội hình. Việc mạnh dạn thử nghiệm lực lượng ở thời điểm hiện tại không chỉ là cần thiết mà còn giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều phương án nhân sự, từng bước xây dựng bộ khung tốt nhất cho ĐT Việt Nam trong tương lai.