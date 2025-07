Sự trỗi dậy của các đội bóng Công an

Một thuở hoàng kim

Khi thông tin CLB TP.HCM chính thức đổi tên thành CLB Công an TP.HCM, hồi ức về đội bóng ngành Công an một thời xa xăm ùa về trong suy nghĩ của nhiều người hâm mộ và chuyên gia gạo cội. Nói là vậy bởi cái tên đầy tự hào này đã biến mất khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hơn 2 thập kỷ qua.

CLB Công an Hà Nội khẳng định vị thế trong 3 năm gần đây.

Công an TP.HCM từng có một thời hoàng kim. Đấy là giai đoạn những năm 90 của thế kỷ trước. Khi ấy, đội bóng ngành Công an phía Nam đã lên ngôi vô địch quốc gia năm 1995 và 2 lần đăng quang Cúp Quốc gia vào năm 1998 cũng như 2000 - 2001. Công an TP.HCM cũng là cái nôi sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng, đóng góp quan trọng cho đội tuyển Việt Nam lúc bấy giờ. Có thể kể đến các danh thủ như Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Phùng Thanh Phương hay Nguyễn Việt Thắng.

Nhưng sự thay đổi của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, theo hướng kinh tế thị trường đã khiến CLB Công an TP.HCM không thể trụ vững trước dòng xoáy kim tiền. Cuối tháng 1/2002, Lê Huỳnh Đức cùng đồng đội của ông phải nói lời chia tay với tên gọi thân thương. Đội chuyển tên thành Ngân hàng Đông Á TP.HCM, trước khi trượt dài rồi biến mất vài năm sau đó.

Còn nhớ trước khi cái tên CLB Công an TP.HCM tan dần vào dòng chảy lịch sử, HLV Nguyễn Đạt Hùng của đội bóng lúc bấy giờ nghẹn ngào: “Cả đội rất luyến tiếc một truyền thống gần 20 năm. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là phải vậy. Chúng tôi sẽ quyết tâm chơi trận cuối cùng thật đẹp mắt, để khi chia tay màu áo cũ, không có gì phải hổ thẹn với chính mình”.

Cảm giác nao lòng khi cái tên Công an TP.HCM trở lại bản đồ bóng đá chuyên nghiệp đồng điệu với cách đây gần 3 năm, khi CLB Công an Hà Nội hiện diện ở V.League. “Lứa của tôi, những cầu thủ 7x được Sở Thể dục thể thao Hà Nội đào tạo để sau này đôn lên đội Công an Hà Nội. Ngày ấy, được thi đấu cho một trong ba đội bóng là Công an Hà Nội, Thể Công, Đường sắt Việt Nam là mơ ước của anh em cầu thủ chúng tôi khi ấy”, HLV Phạm Minh Đức hồi tưởng.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng, người đã sát cánh với bóng đá Việt Nam ngót nghét 2 thập kỷ bồi hồi: “Sau gần 20 năm, bản đồ giải vô địch bóng đá quốc gia mà hiện mang tên V.League đã đón chào sự trở lại của đội bóng ngành Công an. Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận những lần vô địch quốc gia của đội Công an Hà Nội (1984), đội Công an TP Hồ Chí Minh (1995) hay đội Công an Hải Phòng từng vô địch Cúp quốc gia năm 1995”.

Tìm lại vinh quang

Không chỉ trở lại một cách đơn thuần, CLB Công an Hà Nội sớm trở thành thế lực của V.League. Năm 2023, đội bóng này lột xác với hàng loạt những thương vụ chuyển nhượng. Văn Thanh, Quang Hải, Nguyễn Filip, Tấn Tài, Văn Hậu… giúp CLB Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V.League. Cần nói thêm sau HAGL năm 2003, giải VĐQG mới chứng kiến thêm một đội đăng quang đúng ở mùa giải mới “chân ướt chân ráo” thăng hạng.

Mùa trước, CLB Công an Hà Nội chinh chiến 3 mặt trận. Việc đưa về Cao Pendant Quang Vinh, Leo Artur, Alan giúp HLV Mano Polking tạo thêm chiều dày lực lượng. Kết quả, CLB Công an Hà Nội giành hạng 3 V.League, Á quân giải vô địch các CLB Đông Nam Á trước khi vô địch Cúp Quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử. Thành tích này giúp cho đoàn quân ông Polking có mặt tại AFC Champions League Two mùa 2024/25, cũng như tiếp tục hiện diện ở giải đấu khu vực.

Nhờ đặc quyền đăng ký thêm cầu thủ ngoại, CLB Công an Hà Nội hoạt động ngày một năng nổ tại “phiên chợ hè” năm nay. Mới nhất, họ công bố thương vụ China và xúc tiến hợp đồng của tiền vệ trung tâm Andrey Ramos. Bên cạnh việc tìm kiếm ngoại binh, đại diện ngành Công an cũng gia tăng quân số với những thương vụ có triển vọng và chất lượng. Đội bóng này chiêu mộ 2 Việt kiều gồm Adou Minh và Brandon Ly.

Ngoài ra, CLB Công an Hà Nội đưa về Lý Đức (HAGL) cùng Đình Tiến (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Ngôi sao Võ Hoàng Minh Khoa cũng có thể cập bên đội chủ sân Hàng Đẫy nếu hội tụ đủ điều kiện cần và đủ. CLB Công an Hà Nội tham vọng đủ sức chơi tại nhiều mặt trận ở mùa giải tới, trong đó việc giành lại ngôi vô địch V.League từ tay Nam Định là nhiệm vụ quan trọng.

Chưa đạt đến chiều sâu đội hình đủ mạnh như CLB Công an Hà Nội, song ngay sau khi hoàn thành quá trình chuyển giao từ TP.HCM, CLB Công an TP.HCM lập tức mời HLV Lê Huỳnh Đức về dẫn dắt đội bóng. Kinh nghiệm trận mạc quá dày dạn của ông Huỳnh Đức bù đắp đáng kể những lỗ hổng trong giai đoạn đổi thay của CLB Công an TP.HCM. Tất nhiên, đội bóng này không “khoán” cho ông Huỳnh Đức một lực lượng tầm trung như hiện tại. Những bản hợp đồng ở mức độ khá trở lên hứa hẹn từng bước xuất hiện tại sân Thống Nhất trong thời gian tới.

Về lộ trình, CLB Công an TP.HCM phấn đấu hướng tới mục tiêu top 5 ở V.League 2025/26, trước khi tham vọng vuơn tới vị trí cao hơn, thậm chí là ngôi vô địch tại mùa giải kế tiếp. Nếu điều đó thành hiện thực, các đội bóng ngành Công an thực sự đã gợi nhớ một thời hoàng kim.

6 đội bóng TP.HCM hiện diện ở sân chơi chuyên nghiệp

Ngoài CLB Công an TP.HCM, thành phố mang tên Bác cũng chứng kiến một loạt các đội bóng thi đấu ở V.League và giải hạng Nhất. CLB Becamex Bình Dương thông báo đổi tên thành Becamex TP.HCM và tiếp tục chơi tại sân Gò Đậu ở giải VĐQG. Ở phía dưới, giải hạng Nhất có tới 4 CLB TP.HCM.

Bà Rịa Vũng Tàu đổi tên thành CLB TP.HCM và đăng ký sân Bà Rịa ở mùa 2025/26. CLB Trẻ TP.HCM tiếp tục chọn Thống Nhất làm sân nhà. Đây cũng là sân của 2 tân binh mới từ hạng Nhì lên tham gia thi đấu. Đó là Gia Định và Đại học Văn Hiến.

Hiếm khi nào bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lại chứng kiến số lượng các đội tại TP.HCM nhiều đến vậy. Người hâm mộ trong Nam cũng vì thế mà kỳ vọng sự sôi động của bóng đá thành phố này, sau một thời gian có phần nguội lạnh.