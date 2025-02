Sự trỗi dậy của các biểu tượng V.League

Khó khăn không sờn lòng

Trong giai đoạn V.League ngày càng nhiều CLB “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, các biểu tượng một thời là Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai lại chật vật vì khó khăn tài chính. Đáng chú ý, cả hai đều tìm được nhà tài trợ nhưng khoản đầu tư thực sự không lớn và không liên tục.

Đinh Xuân Tiến giúp Nghệ An thắng “trận cầu 6 điểm” trước Hải Phòng

Trong đó, Sông Lam Nghệ An vất vả hơn cả. Đội bóng xứ Nghệ tưởng như đã “đổi đời” khi được Tập đoàn Tân Long rót tiền giải nguy vào năm 2021, nhưng mọi chuyện diễn ra rất chóng vánh. Sau mùa giải đầu tiên gây sốc với việc bạo chi giữ chân Phan Văn Đức và chiêu mộ một loạt ngôi sao lớn gốc Nghệ An - bao gồm cả Quế Ngọc Hải, đội bóng này quay trở lại với thực tại khó khăn. Họ lần lượt chia tay những cái tên này và chấp nhận trẻ hóa đội hình. Từ mục tiêu đua vô địch, Sông Lam Nghệ An quay về với cuộc đua trụ hạng trong 3 mùa giải gần đây. Không những vậy, họ cũng vướng vào lùm xùm nợ lương thưởng, tiền trợ cấp cho các thành viên của đội bóng.

Ở mùa giải 2024/25, Sông Lam Nghệ An khởi đầu bằng 7 trận liên tiếp không biết thắng (hòa 4, thua 3). Chuỗi kết quả tệ hại này khiến HLV Phạm Anh Tuấn rời ghế nóng. Dù vậy, đội bóng thành Vinh cũng không có tiền để tìm kiếm các chiến lược gia danh tiếng. Họ một lần nữa “chữa cháy” bằng Phan Như Thuật, người từng giúp đội bóng trụ hạng thành công ở V.League 2023.

Cách đây 2 mùa giải, giới mộ điệu cho rằng Sông Lam Nghệ An “túng quá làm liều” khi đặt niềm tin vào HLV trẻ chưa có kinh nghiệm như Phan Như Thuật. Thế nhưng, cựu tiền vệ tài hoa này đã vực dậy đội bóng và giúp họ đứng đầu nhóm B sau giai đoạn 2.

Tuy nhiên, cũng chính Phan Như Thuật trải vào tình cảnh khó khăn giống như Phạm Anh Tuấn hay người tiền nhiệm của anh là Nguyễn Huy Hoàng. Ở mùa giải 2023/24, Như Thuật phải ra đi sau 9 trận liên tiếp không thắng. Người hâm mộ Nghệ An không thể trách HLV trẻ tuổi này khi ông phải sử dụng đội hình trẻ hóa triệt để.

Đến thời điểm này, Phan Như Thuật cho thấy anh có vẻ hợp hơn với vai trò “chữa cháy”. Trở lại thay thế Phạm Anh Tuấn vào giữa mùa giải, Như Thuật giúp con tàu đang đắm Sông Lam Nghệ An trỗi dậy mạnh mẽ. Chiến thắng trước Hải Phòng tuần qua giúp họ có thể thở phào. Đây được xem là chung kết ngược với Sông Lam Nghệ An. Nếu thua Hải Phòng, họ sẽ bị chính đối thủ bỏ lại ở nhóm cuối bảng.

Trước trận thắng Hải Phòng, Phan Như Thuật nhấn mạnh các cầu thủ của ông “sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Sông Lam Nghệ An”. Trong dòng chảy của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, ngày càng nhiều đội bóng cho thấy bề dày truyền thống như Nghệ An. Bề dày ở đây không nằm ở danh hiệu, mà nằm ở văn hóa và bản sắc của CLB. Bất cứ nền bóng đá nào cũng cần như CLB giống như Sông Lam Nghệ An để phát triển.

Chờ Hoàng Anh Gia Lai phục hưng

Không lao dốc đến mức Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai được kỳ vọng sẽ sớm trở lại nhóm đua vô địch trong những năm tới. Thậm chí ngay ở mùa giải này, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi cũng có thể tạo ra bất ngờ.

Trước vòng 13, Hoàng Anh Gia Lai đứng giữa bảng xếp hạng với 16 điểm. Dù vậy, khoảng cách giữa họ và nhóm đầu bảng không quá lớn. Nếu cải thiện được phong độ khi xa nhà, đội bóng phố Núi rất dễ bứt phá ở giai đoạn lượt về.

Vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai là thi đấu quá tệ trên sân khách. Họ đã bất bại 5 trận tại Pleiku (thắng 2, hòa 3), nhưng chỉ giành được 7 điểm từ 7 trận sân khách đã đấu (thắng 2, hòa 1, thua 4).

Sau khi chia tay một loạt ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… Hoàng Anh Gia Lai từng bước xây dựng lại bộ khung với những con người còn lại. Trong thời gian qua, họ vẫn sống tốt nhờ Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang, Minh Vương, Dụng Quang Nho… nhưng tất cả đều hiểu đội bóng này cần nhiều hơn nếu muốn trở lại nhóm đua vô địch.

Dù sao, việc tránh khỏi một mùa giải nữa phải ngụp lại trong nguy cơ xuống hạng cũng được xem là bước tiến mới của Hoàng Anh Gia Lai. Đây sẽ là tiền đề để giúp họ hướng đến các mục tiêu lớn hơn trong các mùa giải tiếp theo, khi đội bóng được đầu tư đúng như mong đợi.