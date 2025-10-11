Cựu sao Arsenal ghi 4 bàn và ăn thẻ đỏ, đua vé World Cup nghẹt thở

🔥 Aubameyang lập poker và ăn thẻ đỏ trong trận cầu kịch tính

Ở lượt trận áp chót bảng F, vòng loại World Cup khu vực châu Phi, ĐT Gabon đã giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước ĐT Gambia. Ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng này không ai khác ngoài Pierre-Emerick Aubameyang, tác giả cả 4 pha lập công cho đội khách

Aubameyang trải qua trận đấu giàu cảm xúc

Aubameyang mở tỷ số cho Gabon ngay phút 20, khởi đầu cho màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Ít phút sau, Gambia gỡ hòa 1-1 nhưng tiền đạo thuộc biên chế Marseille tái lập thế dẫn bàn cho Gabon ở phút 42.

Sau đó, đội chủ nhà liên tiếp ghi 2 bàn để dẫn ngược 3-2. Để rồi lúc này, đẳng cấp của ngôi sao từng khoác áo Dortmund, Arsenal đã được Aubameyang thể hiện đúng lúc. Những pha lập công ở phút 62 và 78 giúp Gabon lội ngược dòng thành công

🟥 Thẻ đỏ làm lu mờ màn trình diễn đỉnh cao

Ngày thi đấu của Aubameyang trở nên kém hoàn hảo khi anh dính thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi không cần thiết và bị truất quyền thi đấu ở phút 86. Việc bị truất quyền thi đấu khiến ngôi sao 36 tuổi chắc chắn không thể ra sân trong trận đấu cuối cùng vòng loại gặp Burundi.

Việc thiếu vắng chân sút chủ lực và cũng là linh hồn trong lối chơi, Gabon sẽ gặp không ít khó khăn trong trận cầu mang tính sống còn sắp tới.

🏆 Gabon đua vé World Cup nghẹt thở với Bờ Biển Ngà

Sau 9 lượt trận, Gabon có 22 điểm, còn kém đội đầu bảng Bờ Biển Ngà 1 điểm. Trước đó, với sự góp mặt của dàn sao danh tiếng, Bờ Biển Ngà vừa dễ dàng đè bẹp ĐT Seychelles 7-0.

Khoảng cách mong manh giữa Bờ Biển Ngà và Gabon khiến cả 2 đội đều phải dốc sức ở lượt cuối gặp Kenya và Burundi. Tất nhiên, việc thiếu vắng Aubameyang sẽ là tổn thất lớn cho Gabon trong hành trình chạm tay đến giấc mơ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Cục diện bảng F vì vậy hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và khó lường.