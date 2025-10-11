Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Cựu sao Arsenal ghi 4 bàn và ăn thẻ đỏ, đua vé World Cup nghẹt thở

Sự kiện: World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Aubameyang sắm vai người hùng, nhưng cũng đối diện nguy cơ trở thành "tội đồ" của ĐT Gabon trong hành trình giành vé dự World Cup 2026 khu vực châu Phi.

🔥 Aubameyang lập poker và ăn thẻ đỏ trong trận cầu kịch tính

Ở lượt trận áp chót bảng F, vòng loại World Cup khu vực châu Phi, ĐT Gabon đã giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước ĐT Gambia. Ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng này không ai khác ngoài Pierre-Emerick Aubameyang, tác giả cả 4 pha lập công cho đội khách

Aubameyang trải qua trận đấu giàu cảm xúc

Aubameyang trải qua trận đấu giàu cảm xúc

Aubameyang mở tỷ số cho Gabon ngay phút 20, khởi đầu cho màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Ít phút sau, Gambia gỡ hòa 1-1 nhưng tiền đạo thuộc biên chế Marseille tái lập thế dẫn bàn cho Gabon ở phút 42.

Sau đó, đội chủ nhà liên tiếp ghi 2 bàn để dẫn ngược 3-2. Để rồi lúc này, đẳng cấp của ngôi sao từng khoác áo Dortmund, Arsenal đã được Aubameyang thể hiện đúng lúc. Những pha lập công ở phút 62 và 78 giúp Gabon lội ngược dòng thành công

🟥 Thẻ đỏ làm lu mờ màn trình diễn đỉnh cao

Ngày thi đấu của Aubameyang trở nên kém hoàn hảo khi anh dính thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi không cần thiết và bị truất quyền thi đấu ở phút 86. Việc bị truất quyền thi đấu khiến ngôi sao 36 tuổi chắc chắn không thể ra sân trong trận đấu cuối cùng vòng loại gặp Burundi.

Việc thiếu vắng chân sút chủ lực và cũng là linh hồn trong lối chơi, Gabon sẽ gặp không ít khó khăn trong trận cầu mang tính sống còn sắp tới.

🏆 Gabon đua vé World Cup nghẹt thở với Bờ Biển Ngà

Sau 9 lượt trận, Gabon có 22 điểm, còn kém đội đầu bảng Bờ Biển Ngà 1 điểm. Trước đó, với sự góp mặt của dàn sao danh tiếng, Bờ Biển Ngà vừa dễ dàng đè bẹp ĐT Seychelles 7-0.

Khoảng cách mong manh giữa Bờ Biển Ngà và Gabon khiến cả 2 đội đều phải dốc sức ở lượt cuối gặp Kenya và Burundi. Tất nhiên, việc thiếu vắng Aubameyang sẽ là tổn thất lớn cho Gabon trong hành trình chạm tay đến giấc mơ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Cục diện bảng F vì vậy hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và khó lường.

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ
Ronaldo 40 tuổi chưa giải nghệ sau World Cup, thế hệ trẻ Bồ Đào Nha có nên lo lắng?
Ronaldo 40 tuổi chưa giải nghệ sau World Cup, thế hệ trẻ Bồ Đào Nha có nên lo lắng?

Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục khoác áo ĐT Bồ Đào Nha “bao lâu anh muốn”, theo chia sẻ của Ricardo Carvalho. Siêu sao 40 tuổi được kỳ vọng sẽ dẫn dắt...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2025 03:49 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN