"Hai hổ chung núi" giải VĐQG U15: Thể Công - Viettel thách thức "nhà vua" PVF

Sự kiện: Bóng đá

Giải U15 quốc gia 2026 khởi tranh, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa PVF và Thể Công - Viettel, hứa hẹn tạo nên những trận cầu hấp dẫn.

Sáng 26/3 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức tổ chức lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm vòng chung kết giải vô địch U15 quốc gia - Cúp Modern 2026. Sự kiện đánh dấu bước khởi động cho giai đoạn hấp dẫn nhất của giải đấu trẻ hàng đầu, mở ra những cuộc cạnh tranh đáng chờ đợi giữa các lò đào tạo danh tiếng.

Buổi lễ diễn ra vào sáng 26/3. Ảnh VFF

Buổi lễ diễn ra vào sáng 26/3. Ảnh VFF

Tại buổi lễ, đại diện VFF nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác đào tạo trẻ trong chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam. Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú khẳng định giải U15 quốc gia là “một trong những sân chơi tiêu biểu, góp phần phát hiện và ươm mầm những tài năng tương lai”.

Ở góc độ đồng hành, đại diện nhà tài trợ, ông Nguyễn Đức Mẫn, đơn vị tiếp tục gắn bó với giải đấu năm thứ 4 liên tiếp bày tỏ niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ. Cho rằng sự chuyên nghiệp của ban tổ chức cùng tinh thần thi đấu cống hiến của các đội sẽ giúp giải đấu lan tỏa nhiều giá trị tích cực, đóng góp cho sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà.

Sau phần nghi thức, kết quả bốc thăm nhanh chóng thu hút sự chú ý khi tạo ra những bảng đấu giàu tính cạnh tranh. Trong đó, bảng B nổi lên như “tâm điểm” với sự góp mặt của đương kim vô địch PVF, Thể Công - Viettel I, Quảng Nam và Cần Thơ.

“Hai hổ chung núi” và lời thách thức dành cho nhà vua

Nếu nhìn vào lịch sử, PVF chính là “ông vua” tuyệt đối của sân chơi U15 với 7 chức vô địch, trong đó có chuỗi 3 lần đăng quang liên tiếp từ 2023 đến 2025. Không chỉ giàu thành tích, đội bóng này còn nổi bật với hệ thống đào tạo bài bản, liên tục sản sinh ra những thế hệ cầu thủ chất lượng.

Nhưng ở mùa giải 2026, hành trình bảo vệ ngôi vương của PVF hứa hẹn không hề dễ dàng. Ngay từ vòng bảng, họ đã phải đối diện với Thể Công - Viettel, cái tên từng lên ngôi năm 2015 và luôn được xem là đối trọng lớn trong công tác đào tạo trẻ.

U15 PVF đang là đương kim vô địch 3 mùa giải liên tiếp

U15 PVF đang là đương kim vô địch 3 mùa giải liên tiếp

Cuộc chạm trán giữa hai đội được ví như “hai hổ chung núi”, khi một bên là "vua giải trẻ" đang thống trị, bên kia là thế lực giàu tiềm năng, luôn khát khao khẳng định lại vị thế.

Không chỉ có PVF và Thể Công - Viettel, bảng B còn có Quảng Nam, đội bóng gây ấn tượng khi đứng đầu bảng ở vòng loại cùng Cần Thơ, đại diện giàu tiềm năng mang đến sự khó chịu.

Chủ nhà vào “bảng tử thần”, cuộc đua các bảng còn lại đầy biến số

Ở bảng A, đội chủ nhà TP.HCM rơi vào thế khó khi phải cạnh tranh với những đối thủ có phong độ tốt từ vòng loại như Ninh Bình, Tây Ninh và Sông Lam Nghệ An I. Đây được xem là bảng đấu cân bằng nhưng tiềm ẩn nhiều bất ngờ, nơi bất kỳ đội bóng nào cũng có cơ hội đi tiếp nếu tận dụng tốt từng trận đấu.

Trong khi đó, bảng C chứng kiến sự góp mặt của á quân Hà Nội I cùng Becamex TP.HCM, SHB Đà Nẵng và Đắk Lắk. Với lực lượng ổn định và kinh nghiệm thi đấu, Hà Nội I vẫn được đánh giá cao, nhưng các đối thủ còn lại đều đủ sức tạo nên những cú sốc.

Giải vô địch U15 quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1/4 đến 14/4 tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM). Các đội sẽ thi đấu vòng bảng để chọn ra 8 cái tên bước vào vòng knock-out.

Đội đăng quang sẽ nhận 100 triệu đồng, trong khi á quân được trao 80 triệu đồng. Hai đội đồng hạng ba cũng sẽ nhận phần thưởng xứng đáng, mỗi đội 50 triệu đồng.

Video bóng đá Hà Nội - PVF: Phối hợp sắc lẹm, hat-trick đăng quang (CK U15 Quốc gia)
Video bóng đá Hà Nội - PVF: Phối hợp sắc lẹm, hat-trick đăng quang (CK U15 Quốc gia)

(Chung kết U15 Quốc gia 2025) PVF đã giành chiến thắng thuyết phục trước Hà Nội để lên ngôi lần thứ ba liên tiếp.

