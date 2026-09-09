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Sao trẻ Dortmund đổ gục xuống sân trong trận ra mắt Champions League

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Borussia Dortmund

Chiến thắng 3-2 trước Villarreal của Dortmund trong trận khai màn Champions League 2026/27 đi kèm nỗi lo dành cho Konstantinos Karetsas. Tiền vệ 18 tuổi đổ gục xuống sân ở phút 25 và phải nhập viện để kiểm tra sức khoẻ.

Sao trẻ Dortmund đổ gục xuống sân trong trận ra mắt Champions League - 1

Sự cố xảy ra ở phút 25 của trận đấu, khi tỷ số giữa hai đội đang là 0-0. Sau đường chuyền cho đồng đội, Karetsas ra hiệu với trọng tài rằng mình không ổn rồi nằm xuống sân. Cầu thủ người Hy Lạp được nhân viên y tế chăm sóc, sau đó rời sân trên cáng và được chuyển đến bệnh viện.

“Konstantinos Karetsas phải rời sân do gặp vấn đề về tuần hoàn. Hiện tại, tình trạng của Kosta đã khá hơn và cậu ấy đang trên đường đến bệnh viện để kiểm tra thêm”, Dortmund thông báo.

Sao trẻ Dortmund đổ gục xuống sân trong trận ra mắt Champions League - 2
Sao trẻ Dortmund đổ gục xuống sân trong trận ra mắt Champions League - 3

Sự cố khiến trận ra mắt Champions League của tài năng 18 tuổi khép lại sớm, đồng thời khiến các đồng đội lo lắng.

“Tôi hy vọng và tin rằng mọi chuyện đều ổn. Tôi mong cậu ấy sớm khỏe mạnh trở lại để sát cánh cùng chúng tôi”, thủ môn Gregor Kobel chia sẻ sau trận đấu.

Karetsas là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý của Dortmund trong kỳ chuyển nhượng hè. Tiền vệ từng khoác áo các đội tuyển trẻ Bỉ gia nhập đội bóng Đức từ Genk với mức phí 30 triệu euro.

Sau khi Karetsas rời sân, Dortmund giành chiến thắng 3-2 trước Villarreal. Đội bóng Đức có một bàn từ pha phản lưới của Renato Veiga, cùng cú đúp cuối trận của Serhou Guirassy. Tiền đạo này đánh dấu lần ra sân thứ 100 cho CLB bằng màn trình diễn quyết định chiến thắng.

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Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/09/2026 06:55 AM (GMT+7)
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