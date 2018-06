SAO nhà bầu Hiển bị treo giò vì đánh nguội Hùng "xà ngang"

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 14:00 PM (GMT+7)

Tiền đạo Oseni Ganiyu của CLB Hà Nội nhận án kỷ luật từ VFF với hành vi bạo lực ở trận làm khách trên sân của SLNA.

Trưa 1/6, Ban kỷ luật VFF chính thức ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm ở vòng 10 giải bóng đá VĐQG Nuti Cafe V-League 2018. Đáng chú ý, Ban kỷ luật VFF đã quyết định đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp đối với tiền đạo Oseni Ganiyu với hành vi bạo lực ở trận SLNA - Hà Nội (ngày 30/5) trên sân Vinh.

Oseni đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2018 với 12 bàn sau 10 vòng

Quyết định số 222/QĐ-LĐBĐVN của VFF ghi rõ: "Đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp (tương đương 1 thẻ đỏ trực tiếp) đối với cầu thủ Oseni Ganiyu Bolaji (số 90) của CLB bóng đá Hà Nội do có hành vi bạo lực với cầu thủ Phạm Mạnh Hùng (số 33) của CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An."

Đây là quyết định phạt nguội của Ban kỷ luật VFF sau khi xem lại băng ghi hình, nhận báo cáo từ giám sát trận đấu, giám sát trọng tài ở trận đấu giữa SLNA và Hà Nội. Theo đó, ở phút thứ 20 Oseni đã có những va chạm với hậu vệ Mạnh Hùng bên phía chủ nhà SLNA.

Ban huấn luyện và cầu thủ SLNA sau đó "tố" tiền đạo ngoại của đội bóng nhà bầu Hiển đã có hành vi đánh nguội đối với Mạnh Hùng. Sau khi hội ý với các trợ lý, trọng tài chính Trương Hồng Vũ chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Oseni bên phía Hà Nội.

Mất tiền đạo chủ lực Oseni là thiệt thòi không nhỏ đối với CLB Hà Nội khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang hướng đến những kỷ lục bất bại "vô tiền khoáng hậu" ở V-League. Thành tích 10 trận bất bại từ đầu mùa giải của đội bóng Thủ đô có sự đóng góp không nhỏ của Oseni với 12 bàn thắng và chân sút sinh năm 1991 không có đối thủ trong cuộc đua "Vua phá lưới" mùa giải này.

Như vậy, CLB Hà Nội sẽ không thể có sự phục vụ của Oseni ở trận đấu với Khánh Hòa (vòng 11, 19h ngày 3/6) và chuyến làm khách trước nhà đương kim vô địch Quảng Nam (vòng 12, 17h ngày 9/6).

Ngoài quyết định kỷ luật với Oseni, Ban kỷ luật VFF còn phạt ban tổ chức trận đấu của CLB Hải Phòng 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng ở trận Hải Phòng tiếp Than Quảng Ninh hôm 30/5. CLB Than Quảng Ninh cũng bị phạt 20 triệu đồng do để khán giả nhà đốt pháo sáng trên sân Lạch Tray.