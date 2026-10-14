Sa thải Carrick không quan trọng với MU bằng việc đi tìm "kiến trúc sư"

Vòng lặp chán ngán

Fan MU hẳn là đã khá chán chường. Mùa trước họ thay HLV, người tạm quyền làm tốt và đưa CLB trở lại Cúp C1, người tạm quyền trở thành HLV chính thức, sang mùa này khó khăn trở lại và HLV trưởng chính thức bắt đầu bộc lộ yếu kém không khá hơn người cũ. Vòng lặp lại tiếp tục.

Vòng lặp đáng sợ có vẻ trở lại với MU. Sau Amorim là Carrick, vậy sau Carrick sẽ là HLV nào?

Câu hỏi vẫn là làm thế nào để MU bứt ra khỏi vòng lặp đó. Đáp án không thể là “thay HLV”, bởi MU thực tế đã chọn những Van Gaal, Mourinho, Ten Hag, Amorim. Đó đều là những HLV đã từng có thành công lớn trước khi sang Old Trafford.

Đang có thông tin MU muốn mời Eddie Howe về dẫn dắt trong trường hợp Carrick mất chức. Nhưng Howe liệu có phá được vòng lặp, khi rốt cuộc ông cũng chẳng trụ được lâu dài ở Newcastle? Howe ở lâu nhất là tại Bournemouth và rốt cuộc CLB đó cũng để ông ra đi sau khi xuống hạng cách đây 6 năm.

Sự trường tồn của một HLV trưởng là tư duy mà MU kế thừa từ thành công gần 3 thập kỷ của Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên thời của HLV như Ferguson, người có thể kiểm soát mọi thứ ở 1 CLB, đã chấm dứt, và nếu MU tiếp tục tuyển HLV theo hướng đó thì họ e rằng sẽ còn sa sút hơn nữa chứ không chỉ đi theo vòng lặp.

Mảnh ghép rời rạc

Hôm Chủ nhật vừa qua MU đã thi đấu như gà mắc tóc trước Tottenham, họ bị đối thủ ép sân dù đá tại Old Trafford và ngay cả sau khi dẫn bàn lẫn chơi hơn người, lối đá vẫn thụ động và đã mở ra cơ hội cho Tottenham kiếm được trận hòa. Trách nhiệm dĩ nhiên thuộc về HLV trưởng, nhưng có một vấn đề khác đáng phải nhắc tới.

MU trên sân nhà để cho Tottenham đang đứng ở nhóm xuống hạng ép sân

Có một tư duy khá sai lầm rằng có tiền vệ giỏi là sẽ kiểm soát được bóng. Dù vậy MU với Mainoo, Tielemans và sau đó Baleba vào sân từ ghế dự bị lại không làm được điều đó. Vì sao? Bởi hàng phòng ngự không đồng bộ với hàng tiền vệ. Khi tuyến giữa dâng lên thì tuyến thủ cũng phải dâng theo, đội nào chơi kiểm soát tốt cũng đều như vậy.

Nhưng nhìn vào hàng phòng ngự MU, 2 trung vệ của họ thuộc hàng những trung vệ chậm nhất Premier League và 2 cánh là Luke Shaw đã quá già và Leny Yoro không có sở trường đá biên. Đó là chưa nói đến 2 tiền vệ đá chính, Mainoo & Tielemans, cũng chẳng nhanh nhẹn gì.

Tính đồng bộ của đội hình MU do đó đã hỏng ngay từ tuyến dưới, 2 tuyến không đi sát nhau dẫn đến mất bóng là không kịp áp lại lấy bóng nhanh. Ở Premier League có nhiều đội tầm trung còn có khối đội hình chặt chẽ hơn MU, điển hình như Brighton mùa này tạo rất nhiều cơ hội ghi bàn dù lực lượng của họ chẳng phải hùng hậu.

MU cần một "kiến trúc sư"

Trong thời gian dài MU đã gặp vấn đề với vị trí giám đốc thể thao, ngày xưa là Ed Woodward tạo ra những đội hình rời rạc còn bây giờ Jason Wilcox cũng chẳng khá hơn, mà đây đã là vương triều HLV thứ 3 của MU dưới thời Wilcox tại vị. Wilcox cũng phải chịu trách nhiệm cho sự lủng củng của MU chứ không thể mãi đổ cho HLV.

Paris Saint-Germain nhiều năm bất ổn ở vị trí giám đốc thể thao, từ sau Laurent Blanc (2016) họ không có nổi một đời HLV nào kéo dài được tới 3 năm. Tuy nhiên khi Luis Campos lên nắm quyền, cấu trúc của PSG đã được Campos tái định hình trước khi ông chọn Luis Enrique làm tướng cầm quân cho đội hình Campos xây nên.

Thành công của Enrique khiến ông là HLV đầu tiên tại vị ít nhất 3 năm trong 1 thập kỷ qua của PSG, điều những Emery, Tuchel, Pochettino không làm được. Trong khi đó, Inter Milan đã đoạt Serie A dưới 3 đời HLV khác nhau, nhưng dù là Conte, Inzaghi hay Chivu, lối đá của Inter không thay đổi (luôn là 3 trung vệ, 2 tiền đạo và 1 cặp hậu vệ biên dâng cao) và lực lượng đều do Beppe Marotta mang về.

3 đội hình Inter khác nhau với 3 HLV khác nhau, vô địch Serie A với cùng 1 sơ đồ và cùng dưới thời Beppe Marotta

Chúng ta vẫn hay dùng cụm từ “chiến lược gia” để gọi các HLV trưởng, nhưng thực ra cụm từ này đáng lẽ là để gọi các giám đốc thể thao như Campos hay Marotta. Họ định hướng lối chơi ngay từ đầu, mua cầu thủ và điều chỉnh hệ thống đào tạo cầu thủ theo định hướng đó, và chọn HLV trưởng phù hợp cho tầm nhìn của mình. Họ mới là nhà tổ chức quan trọng nhất tại một CLB.

Đi tìm người dẫn dắt

Ai là người hoạch định chiến lược ở MU? Nếu là Wilcox thì hỏng, vì Wilcox mang về Amorim để rồi đòi HLV này đổi sơ đồ dẫn đến sự chia tay giữa hai bên. MU cũng đã từng bổ nhiệm Dan Ashworth sau thời gian dài săn đón, để rồi sa thải ông này sau chưa đầy 1 năm làm việc.

Chưa một định hướng rõ ràng nào về MU được thể hiện dưới thời Jason Wilcox

Tính đồng bộ trong cách đá của đội bóng phải do giám đốc thể thao tạo nền tảng ngay từ đầu, HLV chỉ là người giúp họ về mặt chi tiết trên sân tập. Amorim đã rất thành công tại Sporting bởi Hugo Viana xây dựng bộ khung Sporting theo đúng cách đá Amorim ưa chuộng. Giờ Viana đang xây dựng bộ mặt mới cho Man City để Enzo Maresca kế tục Pep Guardiola, trong khi Amorim chật vật với cách làm việc thiếu định hướng ở AC Milan.

Nếu Carrick bị sa thải mà Wilcox vẫn giữ ghế, sẽ chẳng có gì thay đổi. Nếu Wilcox ra đi nhưng MU không chọn được một người như Campos, Marotta hay Viana, vòng lặp sẽ còn tiếp tục. Fan MU hẳn đã ngán đến tận cổ những lần thay HLV rồi, nhưng họ sẽ sớm biết con đường của MU ra sao qua cách đội bóng này đưa ra quyết định.