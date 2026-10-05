Tổng thống Trump can thiệp để chấm dứt cuộc chiến Ronaldo - HLV Jesus?

“Tổng thống Trump đã gọi cho Jesus”

Không có câu chuyện nào tại Bồ Đào Nha vượt qua được vụ Cristiano Ronaldo rời trại tập trung đội tuyển để phản đối việc không được thi đấu như mong muốn dưới thời HLV Jorge Jesus.

Nuno Travassos, Phó tổng biên tập A Bola, thậm chí đặt tiêu đề bài viết của mình là: “Ông Trump đã gọi cho Jesus”.

Mâu thuẫn giữa HLV Jesus và Ronaldo đã lên đến đỉnh điểm

Travassos viết: “Sau sự can thiệp của Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro, điều duy nhất còn thiếu là sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết cuộc chiến trong lòng đội tuyển. Tuy nhiên, vẫn thật khó hình dung một thỏa thuận hòa bình thực sự có thể đạt được”.

Ông tiếp tục nhắc đến sức lan tỏa của mạng xã hội: “Mạng xã hội thật tai hại. Trong những ngày qua, tôi bắt gặp một bài viết nói về lời kêu gọi mà Trump từng gửi tới Ronaldo: ‘Chúng tôi cần cậu’”.

“Trong giây lát, tôi nghĩ tranh chấp trong đội tuyển Bồ Đào Nha đã lan tới Nhà Trắng, nơi đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha từng xuất hiện vào tháng 11/2025”, Travassos chia sẻ.

Nhưng thực tế, lời kêu gọi Ronaldo của ông Trump được đưa ra từ tháng 2 năm nay. Dẫu vậy, Travassos cho rằng kịch bản Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện cho Jesus cũng không hoàn toàn vô lý. Bởi sau sự can thiệp của Thủ tướng Luis Montenegro, biết đâu HLV Jesus đã nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ - người từng được trao Giải thưởng Hòa bình FIFA.

Ronaldo mắc sai lầm, nhưng cũng cần được lắng nghe

Theo Travassos, việc tranh cãi giữa Ronaldo và HLV Jesus lan rộng trên toàn cầu phần nào cho thấy tầm vóc mà Ronaldo đã đạt được trong thế giới bóng đá. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh trực tiếp mức độ nghiêm trọng trong hành động của chính siêu sao này.

Ronaldo từng đóng góp rất nhiều cho ĐT Bồ Đào Nha

“Cho đến lúc này, Jorge Jesus là người duy nhất phải giải thích chuyện gì đã xảy ra. Điều quan trọng hơn vẫn là được nghe câu chuyện từ Ronaldo, cũng như Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Nhưng cho tới hiện tại, chưa có lời giải thích nào đủ sức biện minh cho việc đội trưởng đội tuyển rời đi vào thời điểm lẽ ra anh phải ở trạng thái sẵn sàng nhất để thực hiện nhiệm vụ”, Phó tổng biên tập tờ báo A Bola nhận định.

Ông cho rằng sự thất vọng vì phải ngồi dự bị mà không được vào sân, trong một trận đấu vốn dĩ Ronaldo không được dự kiến thi đấu ngay từ đầu, không đủ để biện minh cho việc quay lưng với đồng đội và người hâm mộ.

Ngay cả khi sau đó Ronaldo được thông báo sẽ thi đấu 30 phút và phải khởi động trong thời gian dài, quyết định rời đội vẫn là một hành động khó chấp nhận.

“Điều này xảy ra trong trận thứ hai của HLV mới, Jorge Jesus, nhưng người đó hoàn toàn có thể là José Mourinho, Rúben Amorim hay Sérgio Conceicao”, Travassos viết.

Theo ông, Ronaldo dường như không nghĩ rằng nhiều đồng đội từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thậm chí, một số người từng không được thay ra bởi HLV lo ngại việc rút Ronaldo khỏi sân - ngôi sao không thể thay thế và luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

“Trong khoảnh khắc ấy, không ai đặt mình vào vị trí của người khác, đặc biệt là Cristiano, người chưa quen với việc bản thân có thể trở thành một cầu thủ có thể bị gạt sang một bên”, Travassos nhấn mạnh.