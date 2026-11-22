Real Madrid vừa giành chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo, qua đó tiếp tục duy trì sức ép trong cuộc đua vô địch La Liga mùa giải 2026/27.

Real san bằng điểm số với Barcelona

Sau 13 vòng, thầy trò HLV Jose Mourinho có 33 điểm, với 11 chiến thắng và 2 thất bại. Đáng chú ý, chiến thắng trước Celta giúp đội bóng của Madrid nối dài chuỗi thắng liên tiếp, duy trì phong độ ổn định ở giai đoạn đầu mùa. Dù vậy, Real Madrid đang thi đấu nhiều hơn Barcelona 1 trận, khiến vị trí thứ hai hiện tại chưa phản ánh đầy đủ khoảng cách thực tế trong cuộc đua.

Barcelona hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 33 điểm sau 12 trận, gồm 11 thắng và 1 thua. Đội bóng xứ Catalunya sở hữu hàng công cực mạnh với 48 bàn thắng, đồng thời đang nắm lợi thế về số trận chưa đấu. Barcelona sẽ tiếp Villarreal trong ngày 22/11 và có cơ hội tạo khoảng cách với Real Madrid nếu giành chiến thắng.

Trong khi đó, Atletico Madrid đứng thứ 3 với 28 điểm sau 12 trận, kém hai đội dẫn đầu lần lượt 5 điểm. Atletico sẽ làm khách trên sân Getafe, với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh.

Cục diện top 3 đang rất sít sao. Real Madrid đã trở lại mạch thắng, nhưng Barcelona vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch nhờ điểm số và số trận ít hơn.

Bảng xếp hạng La Liga