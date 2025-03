Real - Barca - Atletico đua La Liga hay nhất châu Âu, siêu kinh điển định đoạt ngôi vua

Mbappe than phiền về lịch thi đấu Kylian Mbappé đã giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Villarreal tại sân Estadi de la Cerámica, nơi mà đội bóng Hoàng gia chưa từng thắng kể từ năm 2017. Tiền đạo người Pháp đã ghi cả hai bàn thắng, nâng tổng số bàn của anh lên 31 sau 44 trận đấu mùa này. Mbappe than vãn về lịch thi đấu quá tải Tuy nhiên, sau trận đấu, Mbappé tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Camera trên sân đã ghi lại khoảnh khắc anh rời sân với vẻ kiệt sức và thốt lên: "Tôi chết mất!". Mbappe cũng than thở rằng trận đấu này "thực sự rất khó khăn" và "quá căng thẳng". "Chúng tôi rất mệt mỏi, điều này thật không thể chịu nổi", Mbappé nói. Real Madrid đã trải qua một trận đấu đầy căng thẳng về mặt thể lực, do phải thi đấu hai trận chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ. "Thật khó khăn, ai cũng thấy trận đấu với Atlético kéo dài 120 phút, chúng tôi đã chơi với rất nhiều cảm xúc... Và rồi chỉ hai ngày sau lại phải thi đấu tiếp, việc khởi động cũng trở nên khó khăn. Nhưng chúng tôi phải tôn trọng màu áo và chiến đấu đến cùng. Cuối cùng, chúng tôi đã làm được và giành chiến thắng", Mbappé phát biểu sau trận gặp Villarreal. Giữa bối cảnh tranh cãi về lịch thi đấu, Real Madrid đã tuyên bố sẽ không bao giờ ra sân nếu không có ít nhất 72 giờ nghỉ ngơi giữa các trận đấu. Trước trận gặp Villarreal, các thành viên trong đội bóng cũng than thở: "Chúng tôi quá mệt mỏi, điều này thật không thể chịu nổi", khi chỉ có 66 giờ nghỉ ngơi sau trận đấu căng thẳng với Atlético Madrid tại Metropolitano.