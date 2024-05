Quang Hải sắp chia tay CLB Công an Hà Nội, sang Nhật Bản thi đấu

Trong những ngày vừa qua, CLB bóng đá Công an Hà Nội đang trở thành tâm điểm của làng bóng đá Việt Nam với những thương vụ chuyển nhượng. Đầu tiên, vào trưa ngày 14/5 HLV Kiatisak đã bất ngờ tuyên bố chia tay đội đương kim vô địch V-League sau gần 4 tháng gắn bó.

Quang Hải sắp đáo hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội.

Sau khi chia tay “Zico Thái Lan”, CLB Công an Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại ngồi “ghế nóng” ở đội bóng này ở trận làm khách trước Bình Dương thuộc vòng 19 (chiều 17/5). Bên cạnh đó, lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đã nhanh chóng đàm phán và đạt được thoả thuận với HLV Mano Polking.

Nhiều khả năng, cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan sẽ bắt đầu cầm quân ở CLB Công an Hà Nội từ vòng 20, khi đội bóng này làm khách trước CLB TP.HCM vào ngày 21/5. Không chỉ biến động trên băng ghế huấn luyện, nhà đương kim vô địch đang đối diện nguy cơ mất ngôi sao sáng nhất Nguyễn Quang Hải.

Được biết, hợp đồng giữa CLB Công an Hà Nội và Quang Hải sẽ đáo hạn trong tháng 6/2024. Tiền vệ sinh năm 1997 gia nhập đội bóng ngành công an từ giai đoạn giữa mùa giải V-League 2023. Quang Hải là một trong những trụ cột góp công giúp CLB Công an Hà Nội giành ngôi vô địch V-League 2023.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quang Hải đã có 27 lần ra sân thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội (ghi được 8 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo). Tại V-League 2023/24, Quang Hải đang là nội binh có phong độ tốt nhất với 7 pha lập công. Theo tìm hiểu, sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Công an Hà Nội, Quang Hải muốn tìm thử thách mới trong sự nghiệp.

Dù một số đội bóng trong nước muốn có chữ ký của Quang Hải, nhưng “người hùng” Thường Châu năm 2018 của bóng đá Việt Nam muốn ra nước ngoài thi đấu. Cụ thể, điểm đến trong chuyến xuất ngoại lần thứ hai của Quang Hải nhiều khả năng là Nhật Bản.

Một số nguồn tin cho hay, Quang Hải cơ bản đã đạt được thoả thuận để chuyển đến thi đấu cho CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản. Đầu quân cho CLB Consadole Sapporo, Quang Hải có thể được đăng ký thi đấu ngay ở giai đoạn lượt về của J-League 1 năm 2024.

Theo thoả thuận ban đầu, tiền vệ quê gốc Đông Anh (Hà Nội) sẽ thi đấu cho CLB của Nhật Bản đến hết năm 2025. Hợp đồng giữa Quang Hải và Consadole Sapporo có thể được các bên công bố sau khi tiền vệ sinh năm 1997 hết hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội vào cuối tháng 6/2024.

Consadole Sapporo chính là đội bóng mà cựu danh thủ Lê Công Vinh từng thi đấu vào năm 2013. Ngôi sao Chanathip Songkrasin của Thái Lan cũng từng có giai đoạn thi đấu khá thành công trong màu áo Consadole Sapporo giai đoạn 2017-2021.

Theo bảng xếp hạng của J-League 1 năm 2024, CLB Consadole Sapporo đang xếp 19/20 với 11 điểm sau 14 trận đã đấu. Được biết, lãnh đạo CLB Consadole Sapporo bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và muốn có sự phục vụ của Quang Hải trong thời gian tới.

Lãnh đạo cấp cao của CLB Consadole Sapporo đã có mặt ở Việt Nam để theo dõi Quang Hải thi đấu trong màu áo ĐTQG lẫn CLB Công an Hà Nội.

