HLV Polking đạt thoả thuận ngồi “ghế nóng” CLB Công an Hà Nội

Ngay sau khi HLV Kiatisak tuyên bố chia tay CLB Công an Hà Nội vào sáng ngày 14/5, lãnh đạo đội đương kim vô địch V-League đã nhanh chóng đàm phán với một HLV ngoại. Theo đó, sáng 15/5, HLV Mano Polking đã có mặt tại Hà Nội để thương thảo hợp đồng với đội bóng ngành công an.

HLV Mano Polking sẽ tiếp quản CLB Công an Hà Nội sau vòng 19 của V-League 2023/24.

Được biết, cựu HLV trưởng của ĐT Thái Lan đã đạt được thoả thuận sơ bộ dẫn dắt Quang Hải cùng đồng đội trong những vòng đấu sắp tới tại V-League 2023/24. Chiều 15/5, ông Polking đã cùng bầu Thuỵ di chuyển đi Ninh Bình dự khán trận đấu giữa CLB Phù Đổng Ninh Bình và Đồng Tháp ở giải hạng Nhất.

Hôm nay, chiến lược gia mang hai dòng máu Đức và Brazil sẽ di chuyển từ Hà Nội đi Bình Dương, cùng CLB Công an Hà Nội chuẩn bị cho chuyến làm khách trước chủ nhà Bình Dương ở vòng 19 của V-League 2023/24. Tuy vậy, giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại vẫn làm HLV tạm quyền ở trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Bình Dương.

HLV Mano Polking chỉ chính thức tiếp quản đội đương kim vô địch V-League sau khi vòng 19 kết thúc. Nhà cầm quân sinh năm 1976 sẽ có trận ra mắt CLB Công an Hà Nội khi đội bóng này làm khách trước CLB TP.HCM (ngày 21/5) thuộc vòng 20. CLB TP.HCM chính là đội bóng cũ HLV Mano Polking từng dẫn dắt năm 2021.

Trước khi mùa giải 2023/2024 diễn ra, CLB Công an Hà Nội từng nhiều lần liên hệ với cựu HLV trưởng của ĐT Thái Lan. Nhưng khi ấy, ông Polking vẫn còn hợp đồng dẫn dắt “Voi chiến”, nên nhà đương kim vô địch V-League đành ký hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun.

Khi V-League 2023/24 đi qua được mấy vòng đấu, HLV Gong Oh Kyun chia tay CLB Công an Hà Nội. Đội bóng này tiếp tục nối lại đàm phán với HLV Mano Polking (khi ấy đã chia tay ĐT Thái Lan). Tuy vậy, hai bên đã không đạt được thoả thuận vào phút chót và CLB Công an Hà Nội quyết định mượn HLV Kiatisak Senamuang từ HAGL nhà bầu Đức.

