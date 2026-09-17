HLV Carrick nhận trách nhiệm, MU chìm trong khủng hoảng tại League Cup

Manchester United trải qua thêm một đêm ác mộng. Chỉ trong 10 phút đầu, Shea Lacey và Mason Mount giúp đội chủ sân Old Trafford dẫn trước 2-0. Thế nhưng lợi thế tưởng như quá lớn ấy nhanh chóng biến thành thảm họa.

MU bị Brighton đánh bại ngay tại Old Trafford

Charalampos Kostoulas rút ngắn tỷ số trước khi Pascal Gross gỡ hòa cho Brighton. Đến phút 69, Maxim De Cuyper hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, khiến MU nhận thất bại 2-3.

Đây là lần đầu tiên trong 50 năm, MU để thua trên sân nhà sau khi dẫn trước đối thủ 2-0. Thất bại càng trở nên cay đắng khi nó đến chỉ vài ngày sau trận thua 0-1 gây tranh cãi trước Manchester City ở derby Manchester.

Carrick thừa nhận: "Đó là trách nhiệm của tôi"

Carrick không tìm cách né tránh trách nhiệm sau cú sảy chân khó tin của đội nhà. Nhà cầm quân người Anh thừa nhận MU đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trước khi tự đánh mất tất cả.

HLV Carrick chia sẻ trong buổi họp báo: "MU đã có trận đấu đúng như những gì mong muốn, nhưng rồi để nó tuột khỏi tay. Đó chính là câu chuyện của trận đấu. Chúng tôi sẽ phải xem xét và mổ xẻ rất nhiều vấn đề. Tôi biết khá rõ mọi chuyện đã sai ở đâu.

Toàn đội không thể chấp nhận điều đó. Tôi chịu trách nhiệm về màn trình diễn của đội, đặc biệt là những gì xảy ra ở cuối hiệp hai. Điều đó thuộc về tôi".

Sau khi giúp MU cán đích thứ ba mùa trước trong vai trò HLV tạm quyền, Carrick được kỳ vọng đưa đội bóng cạnh tranh chức vô địch khi chính thức được bổ nhiệm. Tuy nhiên, chỉ sau 6 trận trên mọi đấu trường mùa này, MU đã thua tới 3 lần.

Áp lực vì thế đang đè nặng lên Carrick trước chuyến làm khách Fulham tại Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật, 22h30 ngày 20/9 (giờ Hà Nội). Thêm một thất bại nữa tại Tây London có thể đẩy MU vào cuộc khủng hoảng toàn diện chỉ hơn một tháng sau khi mùa giải bắt đầu.

HLV Carrick nhận trách nhiệm về mình

Thất bại phơi bày vấn đề lực lượng

Carrick cũng đang chịu những chỉ trích liên quan đến chính sách chuyển nhượng mùa hè của MU. Việc ông thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát trước Brighton càng cho thấy khoảng cách đáng kể giữa đội hình chính và lực lượng dự bị.

MU đã đánh mất lợi thế hai bàn theo cách không thể bào chữa, trong khi Brighton cho thấy bản lĩnh và chiều sâu tốt hơn ở thời điểm quyết định.

"Chúng tôi sẽ trở nên tốt hơn. Tất cả phải tốt hơn. Chủ nhật tới là một trận đấu lớn và toàn đội phải chuẩn bị cho nó. MU đã bị loại khỏi giải đấu này, vì vậy cần trở lại với việc giành chiến thắng", Carrick nói.

Carrick hiểu rõ tình thế của MU và chính ông lúc này: "Hiện tại rõ ràng không dễ chịu chút nào. Tôi nói thật, cảm giác đó rất tệ. Nhưng chúng tôi có thể trở lại với những chiến thắng và cải thiện rất nhiều thứ.

Toàn đội muốn thắng và muốn thắng thật nhanh. Đơn giản vậy thôi. Trận tiếp theo là Chủ nhật và đó hoàn toàn là điều tôi đang nghĩ tới. MU sẽ cải thiện nhiều vấn đề".

Từ hy vọng vô địch đến nguy cơ mất việc

Carrick từng là thành viên quan trọng trong đội hình MU giành các chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League dưới thời Sir Alex Ferguson. Màn trình diễn thành công khi tạm quyền mùa trước từng làm dấy lên kỳ vọng ông có thể trở thành người đưa MU trở lại đỉnh cao bóng đá Anh lần đầu kể từ khi Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ MU đã bị CĐV nhà la ó

Nhưng hiện tại, Carrick lại đứng trước nguy cơ phải chiến đấu để giữ ghế. Kinh nghiệm cầm quân của ông trước khi trở lại Old Trafford khá hạn chế, với quãng thời gian dẫn dắt duy nhất tại Middlesbrough ở Championship.

Trong nhiệm kỳ của đồng sở hữu Jim Ratcliffe, người trực tiếp phụ trách hoạt động bóng đá của CLB, MU đã sa thải Erik ten Hag và Ruben Amorim. Nếu kết quả tiếp tục đi xuống, Carrick khó tránh khỏi việc trở thành tâm điểm của sức ép.

"Tôi hiểu hoàn toàn cảm xúc của người hâm mộ. Điều đó quá rõ ràng", Carrick thừa nhận khi được hỏi về những tiếng la ó tại Old Trafford.

"Bạn phải chấp nhận điều đó. Tôi hoàn toàn chấp nhận. Cuối cùng, với tư cách một tập thể, chúng tôi chơi như thế nào, hình ảnh đội bóng ra sao và nhận những kết quả thế nào đều thuộc về mình. Tôi sẽ nhận tất cả. Tôi sẽ đón nhận lời khen và cũng sẽ đứng đây nhận những lời chỉ trích, sự thất vọng".