Phan Văn Đức bị đứt dây chằng đầu gối, phải nghỉ thi đấu hết năm 2023

Chiều ngày 4/4, CLB bóng đá Công an Hà Nội đã chính thức ra thông báo về tình hình chấn thương của tiền vệ Phan Văn Đức. Theo thông tin từ đội bóng đang xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng của V-League 2023, Phan Văn Đức bị chấn thương nặng hơn dự kiến khá nhiều và chắc chắn phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Phan Văn Đức dính chấn thương nặng sau trận đấu ở Cúp Quốc gia.

Cụ thể, theo những kết quả chụp chiếu vào sáng ngày 4/4, Phan Văn Đức được xác định đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và bị dập sừng sau sụn chêm trong độ 1. Với chấn thương này, Phan Văn Đức sẽ phải rời xa sân cỏ trong khoảng 9 tháng.

Dự kiến, ngay trong chiều ngày 4/4, ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội sẽ sắp xếp bác sĩ để phẫu thuật trong thời gian sớm nhất cho Phan Văn Đức. Phan Văn Đức gặp chấn thương kể trên ở trận đấu làm khách của CLB Công an Hà Nội trước Khánh Hoà thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2023 hôm 2/4 vừa qua (CAHN thắng Khánh Hoà 3-1).

Ở phút 35 cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội và Khánh Hòa, tiền vệ của ĐT Việt Nam đã gặp phải một chấn thương không đáng có sau tình huống đỡ bóng giữa sân. Ngay lập tức anh đã được đội ngũ y tế của CLB chăm sóc nhưng không thể tiếp tục thi đấu.

Với chấn thương kể trên, Phan Văn Đức phải rời xa sân cỏ ít nhất đến hết năm 2023. Đây là tin không mấy vui vẻ đối với CLB Công an Hà Nội nói riêng và ĐT Việt Nam dưới thời tân HLV Philippe Troussier nói chung.

Trước khi V-League 2023 khởi tranh, Phan Văn Đức bất ngờ chia tay SLNA để gia nhập CLB Công an Hà Nội. Trước thời điểm dính chấn thương nặng, Phan Văn Đức đã có 4 lần ra sân trong màu áo Công an Hà Nội ở đấu trường V-League 2023, nhưng cầu thủ gốc Nghệ An chưa có lần nào chơi trọn 90 phút và cũng chưa ghi được bàn thắng nào.

