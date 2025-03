Văn Đức đưa vợ đi chơi hâm nóng tình cảm

Sau vòng 16, V-League 2024-2025 nghỉ khoảng một tháng để đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu vòng loại Asian Cup 2027. Phan Văn Đức không được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam đợt này nên anh có nhiều thời gian dành cho vợ con.

Cặp trai tài gái sắc ngồi thuyền ngắm cảnh núi non, sông nước và không quên chụp những bức hình kỷ niệm. Vợ chồng Văn Đức mới kỷ niệm 5 năm cưới hồi tháng Hai. Do bận công việc và chăm sóc con cái, hai người ít có dịp đi chơi riêng cùng nhau. Hiện tại, Văn Đức thi đấu cho CLB CAHN còn vợ và hai con anh sống ở Nghệ An.

Tiền vệ CAHN nổi tiếng yêu, chiều vợ. Hồi đầu năm nay, Nhật Linh khoe được ông xã chuyển khoản "thưởng Tết" hai tỷ đồng.

Văn Đức sinh năm 1996, từng là trò cưng của HLV Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam. Anh là thành viên U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 và cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, dưới thời HLV Kim Sang-sik, Văn Đức không được trọng dụng.

Nhật Linh sinh năm 1997, tốt nghiệp sư phạm mầm non ở Nghệ An. Cô và Văn Đức làm đám cưới đầu năm 2020, hiện có hai con, bé gái Dâu Tây (sinh năm 2020) và bé trai Khoai Tây (sinh năm 2022). Sau khi kết hôn, Nhật Linh ở nhà chăm sóc gia đình để Văn Đức yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Hiện tại, bà xã tiền vệ xứ Nghệ quản lý khách sạn của gia đình ở Cửa Lò và mở một tiệm hoa. Dù đã hai con, Nhật Linh vẫn giữ được vóc dáng đẹp nhờ chăm chỉ tập gym.