Patrik Lê Giang trở lại, ĐT Việt Nam đón tin vui trước trận gặp Pakistan

⚽ Patrik Lê Giang trở lại

Buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra trên sân vận động Madya, nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Bung Karno. Đây là buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại Jakarta, sau khi đội di chuyển từ Bandung lên thủ đô Indonesia vào chiều 30/9.

Sân Madya cách khách sạn nơi ĐT Việt Nam đóng quân hơn 4km, với thời gian di chuyển bằng xe buýt khoảng 15 phút.

Trước khi bước vào buổi tập, HLV Kim Sang Sik có khoảng hơn 5 phút trao đổi với truyền thông về tình hình lực lượng cũng như sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho trận gặp Pakistan, diễn ra lúc 16h ngày 2/10.

Sau phần trả lời phỏng vấn báo chí, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục trao đổi với các học trò về nội dung buổi tập. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam đón tin vui khi thủ môn Patrik Lê Giang đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Trước đó, thủ môn số một của ĐT Việt Nam vắng mặt trong buổi tập sáng 30/9 tại Bandung. Patrik Lê Giang phải đến bệnh viện để khâu 2 mũi ở tay sau khi dính chấn thương trong trận thua Thái Lan.

Chấn thương của Patrik Lê Giang xảy ra trong tình huống anh nỗ lực cản phá cú sút phạt của Sarach Yooyen. Sau pha bóng này, thủ môn của ĐT Việt Nam bị đau ở tay và không thể tiếp tục tập luyện cùng đội ở buổi sáng 30/9.

Việc Patrik Lê Giang trở lại tập luyện bình thường mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang Sik. Nếu không có vấn đề phát sinh, thủ môn này hoàn toàn có khả năng ra sân trong trận đấu với Pakistan.

🔥 Không được phép chủ quan trước Pakistan

Hiện tại, ĐT Việt Nam không còn trường hợp chấn thương nào đáng lo ngại trước lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù Pakistan đang đứng thứ 198 trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Việt Nam vẫn được yêu cầu duy trì sự tập trung cao nhất. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik từng gây bất ngờ khi cầm hòa Philippines 2-2, dù bị dẫn trước tới 0-2.

Trận đấu với Pakistan vì thế được xem là cơ hội để ĐT Việt Nam khép lại hành trình vòng bảng bằng một kết quả tích cực, đồng thời duy trì sự ổn định trước khi hướng tới những mục tiêu tiếp theo.

Theo quy định tác nghiệp, truyền thông chỉ được phép theo dõi buổi tập của ĐT Việt Nam trong 15 phút, bao gồm cả thời gian phỏng vấn HLV Kim Sang Sik. Sau đó, các phóng viên phải rời sân để thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào phần tập chiến thuật kín, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Pakistan.