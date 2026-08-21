Ông lớn Ngoại hạng Anh mỗi đội 1 nỗi lo: MU, Chelsea có điểm yếu gì trước ngày khai màn?

Đêm thứ Sáu này (2h, 22/8) Premier League sẽ chính thức mở màn mùa giải 2026/27 với màn đón tiếp đội mới lên hạng Coventry của HLV Frank Lampard trên sân của nhà đương kim vô địch Arsenal. Tuy nhiên sự chuẩn bị của các ông lớn có thực sự hoàn chỉnh?

Premier League khởi tranh cuối tuần này

Mùa hè này các đội mạnh đều bị ảnh hưởng ít nhiều bởi World Cup. Không những thế, sự ra đời của điều luật tài chính mới dẫn đến việc các CLB dự cúp châu Âu lại không được thoải mái trong chi tiêu mua cầu thủ so với các đội đứng ngoài.

Vậy các ông lớn Premier League đang có nỗi lo chính nào trước khi mùa bóng khởi tranh? Arsenal gần như chẳng có điều gì phải lo lắng, nhưng các đối thủ còn lại đều có vấn đề.

Liverpool - Thể lực

HLV Andoni Iraola chỉ mất thời gian ngắn để thấy ngay vấn đề của Liverpool, đó là sự xuống cấp về mặt thể lực của đội bóng này. Arne Slot trong 2 mùa dẫn dắt đã buông lỏng việc duy trì sức bền cho đội dẫn tới kết quả không tốt mùa trước, nhất là nhiều trận họ đuối ở hiệp 2 và thua ở những phút cuối.

HLV Iraola thẳng thắn nói thể lực của các học trò chưa đạt yêu cầu của ông

Iraola bắt tay ngay vào cải thiện thể lực nhưng cản trở lớn cho ông là nhiều trụ cột đá World Cup khiến họ trở lại tập trung muộn. Như những gì Iraola thể hiện ở Bournemouth, phong cách của HLV này yêu cầu các cầu thủ phải đạt thể lực cực tốt nên họ thường không bắt nhịp lối chơi trong giai đoạn đầu mùa giải. Fan Liverpool do đó sẽ phải kiên nhẫn với thầy mới.

MU – Hàng phòng ngự

MU đã có hàng công mới ở mùa trước và hè này tăng thêm 2 tiền vệ. Nhưng hàng thủ của họ vẫn là di sản của 4 năm trước: Vẫn là Maguire, Dalot, Lisandro, Shaw, cộng thêm một De Ligt hay chấn thương, một Yoro chưa thể hiện ở trình độ cao, Mazraoui có vẻ không hợp sơ đồ của HLV Michael Carrick, và Ayden Heaven đã chơi tốt từ khi được trao cơ hội nhưng rất có thể sẽ bị bắt bài đáng kể sang mùa thứ 2 (hiện tượng “mùa thứ 2” luôn là thử thách thực sự cho các cầu thủ trẻ).

Vị trí của Shaw thực sự là một vấn đề bởi Patrick Dorgu đã được HLV Carrick đẩy lên đá tấn công, khiến MU chỉ còn 1 hậu vệ trái đã già và không còn phong độ cao.

Man City – Hàng tiền vệ

Rodri đã ra đi, Bernardo Silva cũng đã chia tay CLB, Tijjani Reijnders bị bán sang Saudi Arabia, ngay cả Nico Gonzalez cũng được đồn có thể sang Newcastle. Ít có mùa hè nào mà gần như cả tuyến giữa của Man City lại thay hình đổi dạng như vậy, và nó xảy ra giữa lúc Pep Guardiola rời CLB để trao lại trách nhiệm nặng nề cho Enzo Maresca.

Bổ sung một mình Anderson đang là chưa đủ cho tuyến giữa Man City

Man City tất nhiên đã bổ sung Elliot Anderson và có thể tăng cường cả Ayyoub Bouaddi và thậm chí Enzo Fernandez. Nhưng như trận gặp Arsenal ở Community Shield chứng minh, Anderson giỏi, nhưng không phải giỏi cỡ Rodri, và trên thị trường cầu thủ lúc này không có một tiền vệ nào có thể thực sự nâng mặt bằng đẳng cấp của tuyến giữa Man City lên ngang hàng một Arsenal vừa mạnh vừa dày quân.

Aston Villa – 2 cánh hàng công

Unai Emery có lẽ không thực sự tin vào Alejandro Garnacho và chẳng qua chỉ rước anh này về làm dự bị cho đủ quân. Cánh trái của Aston Villa đã mất Morgan Rogers và họ cũng không giữ lại Jadon Sancho nên cánh này chỉ còn Garnacho, và đang có tin Emiliano Buendia sẽ được đẩy từ giữa dạt sang đá trái.

Cánh phải của “The Villans” cũng chẳng khá hơn: Leon Bailey mùa trước ghi vỏn vẹn 1 bàn dù đá gần 20 trận, và khi bị cho Roma mượn còn chẳng ghi được bàn nào và bị Roma phạt vì vấn đề kỷ luật. Trong khi đó, tiền đạo 20 tuổi Alysson là một ẩn số khi mới chỉ đá 3 trận kể từ khi gia nhập CLB từ đầu năm nay.

Chelsea – Thủ môn

Chelsea mua sắm rầm rộ, bán cầu thủ cũng đình đám, nhưng kỳ lạ là họ không bao giờ đả động đến vị trí thủ môn. Điều đó khiến chính các fan Chelsea luận ra rằng đội nhà chuyển nhượng để bịp ban tổ chức giải về mặt sổ sách tài chính, chứ không phải để nâng tầm sức mạnh đội bóng.

Robert Sanchez chưa bao giờ tạo sự an tâm cho hàng thủ Chelsea

Thủ môn số 1 của Chelsea, Robert Sanchez, đôi lúc có những pha cứu thua rất đẹp, nhưng cũng mắc nhiều sai lầm khá khó tin và tỏ ra lóng ngóng khi bị áp sát, chưa kể anh này bắt bóng bổng đôi lúc lập bập. Dù vậy Sanchez là khá nhất trong 4 thủ môn, bởi những Mike Penders, Teddy Sharman-Lowe và Gabriel Slonina đều ở độ tuổi U23.

Tottenham – Hàng tiền đạo

Cần phải nói rằng Tottenham đã tuyển quân rất tốt hè này và các tân binh chơi khá hay trong loạt giao hữu. Hàng công của họ cũng vì thế mà có những thể hiện sáng nước, nhưng giao hữu vẫn là giao hữu và chưa thể biết những Richarlison, Mathys Tel, Dominic Solanke và Wilson Odobert có đá tốt không khi họ chưa thực sự đá các trận chính thức.

Khó khăn thêm nữa cho HLV Roberto De Zerbi là việc một số nhân tố quan trọng của hàng công đang chấn thương, từ Xavi Simons, Mohammed Kudus cho tới Dejan Kulusevski và Dominic Solanke. James Maddison thì mới trở lại sau thời gian dưỡng thương tương đối lâu.