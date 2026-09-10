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Nóng bảng xếp hạng Cúp C1: PSG - Barca bay cao, Arsenal - Liverpool thắng vẫn hụt top 8

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Liverpool Paris Saint-Germain

Các ứng viên vô địch phô diễn đẳng cấp, qua đó "hâm nóng" bảng xếp hạng Champions League ngay từ lượt trận mở màn.

  

PSG - Barca đại thắng, bay cao "trên đỉnh"

Ngay ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League, người hâm mộ đã chứng kiến nhiều "đại tiệc" bàn thắng mãn nhãn. Trong ngày thi đấu mới nhất, PSG và Barcelona chính là những đội gây ấn tượng nhất về mặt tỷ số lẫn lối chơi.

PSG, Barcelona ra quân hoành tráng

PSG, Barcelona ra quân hoành tráng

Tiếp đón đội bóng vô danh Slovan Bratislava, PSG khẳng định vị thế đương kim vô địch để giành chiến thắng 6-1, trong đó Ousmane Dembele ghi cú đúp, còn Ferran Torres lập hat trick. Không chịu kém cạnh, Barcelona cũng vùi dập Feyenoord trên sân nhà Nou Camp với tỷ số 5-1.

Kết quả này giúp PSG, Barcelona chiếm những vị trí dẫn đầu vòng bảng, đồng thời khẳng định tham vọng chinh phục ngôi vương châu Âu mùa này.

Đáng chú ý, 2 vị trí tiếp theo thuộc về Sporting Lisbon và Stuttgart nhờ chiến thắng với cùng tỷ số 3-1 (Sporting thắng Galatasaray, Stuttgart thắng Viking). 

Arsenal - Liverpool giành 3 điểm vẫn "văng" khỏi top 8

Cũng ở loạt trận vừa qua, Arsenal và Liverpool xuất sắc giành chiến thắng trước những đối thủ cứng cựa. Trong khi đương kim á quân Arsenal hạ Napoli ngay trên sân khách, Liverpool có màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại Atletico Madrid.

Arsenal khởi đầu suôn sẻ

Arsenal khởi đầu suôn sẻ

Dù vậy, chiến thắng sát nút khiến các đại diện Ngoại hạng Anh không có vị trí cao trên bảng xếp hạng, thậm chí "mất hút" khỏi top 8 (nhóm giành vé vào thẳng vòng knock-out thay vì phải đá play-off). Cụ thể, Liverpool xếp thứ 9, còn Arsenal đứng thứ 11. Thậm chí, họ có thể tụt hạng sâu hơn khi các đội bóng lớn khác như Bayern Munich, MU xuất trận vào đêm nay.

Theo chiều ngược lại,  thất bại khiến Napoli, Atletico rơi xuống nhóm nửa dưới bảng xếp hạng cùng một vài "ông lớn" như Inter Milan, Porto.

Nửa trên bảng xếp hạng Champions League thời điểm hiện tại

Nóng bảng xếp hạng Cúp C1: PSG - Barca bay cao, Arsenal - Liverpool thắng vẫn hụt top 8 - 3

Nửa dưới BXH

Nóng bảng xếp hạng Cúp C1: PSG - Barca bay cao, Arsenal - Liverpool thắng vẫn hụt top 8 - 4

Video bóng đá PSG - Slovan Bratislava: "Nhà vua" thị uy, Dembele - Torres tỏa sáng (Cúp C1)
Video bóng đá PSG - Slovan Bratislava: "Nhà vua" thị uy, Dembele - Torres tỏa sáng (Cúp C1)

(Lượt trận mở màn vòng bảng) Trước đối thủ vô danh đến từ Slovakia, đương kim vô địch PSG thể hiện đẳng cấp vượt trội và tạo nên "cơn mưa" bàn thắng.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2026 04:15 AM (GMT+7)
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