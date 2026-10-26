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Nóng: Asian Cup 2027 vẫn khởi tranh đúng hẹn tại Saudi Arabia

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

TPO - Asian Cup 2027 sẽ diễn ra đúng kế hoạch tại Saudi Arabia vào ngày 7/1 tới, theo thông tin được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận giao hữu chất lượng trước thềm VCK Asian Cup 2027

Đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận giao hữu chất lượng trước thềm VCK Asian Cup 2027

Trao đổi với Tiền Phong tối 26/10, một lãnh đạo cấp cao Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận, VCK Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh đúng kế hoạch từ ngày 7/1-5/2/2027.

Trước đó, nhiều thông tin lo ngại tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông sẽ ảnh hưởng tới việc đăng cai Asian Cup 2027 của nước chủ nhà Saudi Arabia. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi (Yemen) nhằm vào thủ đô Saudi Arabia làm dấy lên quan ngại về vấn đề an ninh, an toàn. Tuy nhiên theo quyết định của AFC, giải sẽ diễn ra bình thường.

VCK Asian Cup 2027 sẽ gồm 24 đội, chia làm 6 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng sau.

Đội tuyển Việt Nam chung bảng E với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 2 trận giao hữu tháng 11 tới với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan.

VFF đồng thời thông qua quan hệ đối ngoại đã sắp xếp để đội tuyển Việt Nam có trận đấu chất lượng với tuyển Nhật Bản tại Osaka.

Đội tuyển Hàn Quốc gặp 2 'quân xanh' hàng đầu châu Á trước giờ tranh tài Việt Nam ở Asian Cup 2027
Đội tuyển Hàn Quốc gặp 2 'quân xanh' hàng đầu châu Á trước giờ tranh tài Việt Nam ở Asian Cup 2027

TPO - Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vừa công bố lịch trình thi đấu giao hữu quốc tế trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 tới. Theo kế hoạch, thầy...

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Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/nong-asian-cup-2027-van-khoi-tranh-dung-hen-tai-saudi-...

-26/10/2026 20:59 PM (GMT+7)
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